Firmy cenniejsze niż państwa

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z prognozami Międzynarodowego Funduszu Walutowego, to PKB Polski sięgnie w tym roku ok. 1 bln dol. Tym samym już w tym roku polska gospodarka prześcignie szwajcarską (trzeba jednak pamiętać, że bogatą Szwajcarię zamieszkuje zaledwie 8,9 mln mieszkańców) i pod względem nominalnego PKB w przeliczeniu na dolary znajdzie się w grupie 20 największych gospodarek na świecie. Mimo to tylko na amerykańskiej giełdzie jest już 11 spółek o kapitalizacji przekraczającej poziom 1 bln dol. Największe z nich są zaś warte więcej, niż wynosi PKB tak rozwiniętych państw jak Francja czy Włochy. Część z nich – jak choćby Amazon – nie tylko rynkową wycenę, ale i roczne przychody ma zaś na poziomie wyższym, niż wynosi PKB takich krajów jak choćby Słowacja.

Big Tech przebija sufit

Dlaczego te liczby robią takie wrażenie? Jeszcze na początku XX w. – dokładnie w roku 1901 – światowe media zachwycały się, gdy pierwsza spółka w historii przekroczyła kapitalizację wynoszącą miliard dolarów. Obecnie nie starczyłoby miejsca, aby je wszystkie w tygodniku opisać.