Tak wojna wpływa na pozycję złotego. Ciekawa analiza

"Dolar zakończył tydzień spadkiem po tym, jak długoterminowe obligacje skarbowe USA odnotowały niższy wzrost rentowności niż w większości pozostałych gospodarek G10. Wyprzedaż na rynku długu nabrała tempa w skali globalnej, zaś akcje sięgnęły nowych maksimów. Uczestnicy rynku wciąż bacznie przyglądają się arenie politycznej" – czytamy w komentarzu.

Eksperci wskazują kluczowe punkty:

– PLN stabilny w oczekiwaniu na kolejne rozmowy pokojowe.

– Fed niemal na pewno obniży stopy we wrześniu.

– Dolar osłabia się przed sympozjum w Jackson Hole.

– Spotkanie Trump–Putin nie przyniosło przełomu.

– GBP zyskuje dzięki solidnemu PKB w Wlk. Brytanii.

Zawirowania na rynku długu

Analitycy podkreślają, że w obliczu letniego marazmu handlowego, bardzo nielicznych odczytów istotnych danych gospodarczych oraz braku kluczowych decyzji w zakresie polityki monetarnej zawirowania na rynku długu nabrały dodatkowego znaczenia.

"Ten tydzień także nie będzie wiązał się z dużą liczbą publikacji makroekonomicznych, a uwaga skupi się na corocznym sympozjum ekonomicznym w Jackson Hole. Mimo ostatniego zaskoczenia w górę w zakresie inflacji bazowej rynki wciąż niemal w pełni wyceniają obniżkę stóp procentowych Rezerwy Federalnej we wrześniu. Biorąc pod uwagę stagflacyjny posmak ostatnich odczytów zza oceanu, interesujące wydaje się to, czy prezes Jerome Powell odsunie w piątek (22.08) te oczekiwania. Przed sympozjum poznamy odczyt brytyjskiej inflacji (środa 20.08) i wskaźniki PMI dla aktywności biznesowej w gospodarkach G3 (czwartek 21.08)" – czytamy.

Co ze złotówką?

Jak zaznaczają eksperci, uwaga rynków była w ubiegłym tygodniu skupiona na piątkowym spotkaniu Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Nie przyniosło ono przełomu, a istotnych dla rynku walutowego publikacji było niewiele, zmienność złotego była więc ograniczona. Prezydent Trump złagodził swoją konfrontacyjną retorykę i nie zdecydował się postawić ultimatum w kontekście osiągnięcia pokoju, odsunął także w czasie kwestię potencjalnych sankcji na stronę rosyjską. Spotkanie zakończyło nieformalną izolację polityczną Rosji, co można uznać za pewnego rodzaju dyplomatyczne zwycięstwo Kremla.

Trump spotka się w poniedziałek (18.08) z Wołodymyrem Zełenskim oraz liderami UE, m.in. Friedrichem Merzem, Emmanuelem Macronem i Ursulą von der Leyen. Spotkanie to może zainteresować inwestorów, spodziewamy się jednak, że będą oni zdystansowani – trudno bowiem oczekiwać, by rozmowy te okazały się przełomowe.

"Za nami już odczyt lipcowej inflacji bazowej, która zgodnie z oczekiwaniami spadła do 3,3 proc. W czwartek (21.08) poznamy zaś dane z rynku pracy oraz sektora przemysłowego. Tempo wzrostu gospodarczego, co potwierdził ubiegłotygodniowy odczyt za II kwartał (3,4 proc. r/r), pozostaje na zdrowym poziomie, bliskim 3,5 proc. Wzrost oparty jest jednak w dużej mierze na konsumpcji prywatnej, przy słabszych inwestycjach prywatnych oraz ujemnym wkładzie eksportu netto" – przypomina Ebury.

Sytuacja w strefie euro

Analitycy wskazują, że euro utrzymało ostatnie zyski mimo braku wyraźnych postępów w negocjacjach pokojowych po piątkowym spotkaniu Trumpa i Putina – obietnica dalszych rozmów w przyszłości to prawdopodobnie najlepsze, na co mogły liczyć rynki. W standardowych warunkach za najważniejszy odczyt ze strefy euro zostałyby uznane rozczarowujące dane dotyczące produkcji przemysłowej w czerwcu. Były one jednak zniekształcone przez wyższą bazę nabudowaną w I kwartale ze względu na wzrost produkcji i eksportu poprzedzający wprowadzenie amerykańskich ceł, co ogranicza przydatność nowych danych z analitycznego punktu widzenia.

„Publikowane w czwartek (21.08) wskaźniki PMI dadzą nam lepszy i bardziej aktualny wgląd w kondycję przemysłu i usług w strefie euro. Jako że rentowności krótkoterminowych obligacji wynoszą 2 proc., a inflacja bazowa nieznacznie przekracza cel Europejskiego Banku Centralnego (2 proc.), rynki zaczynają być sceptyczne względem przestrzeni na dalsze istotne rozluźnianie polityki monetarnej. Prezeska EBC, Christine Lagarde, powinna rzucić więcej światła na tę kwestię podczas sympozjum w Jackson Hole. W międzyczasie będziemy uważnie śledzić poniedziałkowe (18.08) spotkanie Trumpa i Zełenskiego” – czytamy.

Inflacja w USA

Ebury przypomina, że główna miara inflacji CPI w USA pokryła się w lipcu z oczekiwaniami, a skromny wzrost miary bazowej nie wpłynął zbyt istotnie na zmianę wycen oczekiwanych cięć stóp procentowych. Większy niepokój przyniósł odczyt inflacji producenckiej, która w skali miesiąca wzrosła o niebagatelne 0,9 proc. – najmocniej od 2022 r. Presja cenowa po wprowadzeniu nowych ceł, choć nie dosięgnęła jeszcze końcowych konsumentów, wydaje się więc piąć po łańcuchu dostaw.

„Przed sympozjum w Jackson Hole w tym tygodniu rynki wyceniają prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych Fedu we wrześniu na blisko 90 proc. Inflacja pozostaje uporczywie wysoka, nie widać zbytnio oznak trendu spadkowego, a spowolnienie na rynku pracy wydaje się bardziej powiązane ze stagnacją siły roboczej niż czymkolwiek innym. Będziemy więc niecierpliwie wyczekiwać przemówień głosujących członków FOMC w ten weekend, by przekonać się, czy będą silnie odsuwać te wyceny rynkowe” – tłumaczą eksperci.

Wyniki na Wyspach lepsze, niż pierwotnie szacowano

Szereg danych z Wielkiej Brytanii dotyczących PKB i zatrudnienia okazał się nieco lepszy, niż oczekiwano, i nie przekona raczej Banku Anglii do agresywnego rozluźniania polityki monetarnej. Brytyjska gospodarka wzrosła w II kwartale o solidne 0,3 proc., podczas gdy ekonomiści przygotowywali się na stagnację. Popyt wciąż rośnie, po części przez sprzyjającą w ostatnim czasie pogodę. Bank Anglii powinien więc być dalej skupiony na poskromieniu uporczywie wysokiej inflacji, która niemal dwukrotnie przekracza wynoszący 2 proc. cel.

W kontraktach swap wycenia się brak zmian głównej stopy procentowej na co najmniej kilku kolejnych posiedzeniach Komitetu. Prawdopodobieństwo kolejnego cięcia w grudniu wynosi ok. 2/3, uważamy jednak za całkiem możliwe, że w pozostałej części roku nie dojdzie już do obniżki stóp, co powinno w dalszym ciągu wspierać funta. Istotny w tym kontekście będzie odczyt lipcowej inflacji (środa 20.08), musiałby jednak raczej znacznie odbiegać od oczekiwań, by dalsze rozluźnianie polityki monetarnej wchodziło w grę.

