"Polska będzie zagrożona". Ukraiński polityk ostrzega

Biały Dom poinformował, że prezydent USA Donald Trump spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim o godz. 13 czasu lokalnego (godz. 19 w Polsce). Na godz. 21 czasu polskiego zaplanowano z kolei rozmowy z udziałem przybyłych do Waszyngtonu europejskich przywódców. Nie będzie wśród nich przedstawiciela Polski.

Format spotkania dwustronnego Zełenski-Trump nie jest jeszcze znany. Telewizja NewsNation podała, że udział w nim weźmie m.in. wiceprezydent J.D. Vance. W planach nie ma konferencji prasowej.

Ukraiński deputowany: To sprzeczne z naszą konstytucją

Kniażycki zaznaczył w rozmowie z TVN24, że zmiana terytorium Ukrainy byłaby rozwiązaniem sprzecznym z konstytucją jego państwa.

– Ukraina jest gotowa rozmawiać o rozejmie po obecnej linii frontu i nic więcej – powiedział deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy. Jak podkreślił, liczy na dalsze wsparcie ze strony Unii Europejskiej w tej kwestii. Zdaniem Kniażyckiego, poparcie Amerykanów dla działań Ukrainy może wywrzeć presję na Trumpie.

Polityk skrytykował żądania Rosji dotyczące m.in. zakazu członkostwa Ukrainy w NATO, oddania ukraińskich terytoriów Rosji czy ustanowienia rosyjskiego jako języka urzędowego w Ukrainie. Jak podkreślił, byłoby to równoznaczne z kapitulacją Kijowa.

"Jeśli ten morderca nie zostanie ukarany...". Przestroga dla Polski

Mykoła Kniażycki wskazał, że celem Władimira Putina jest odbudowa potęgi Związku Radzieckiego, co szczególnie zagraża Europie.

Deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy zwrócił uwagę na ubiór rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa podczas szczytu na Alasce. Dyplomata miał na sobie sweter z napisem "ZSRR".

– To jest właśnie realizacja planu Putina. Jeśli ten morderca nie zostanie ukarany, zagrożona będzie cała Europa, w tym Polska – powiedział Kniażycki.

