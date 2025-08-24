Komedianci Tuska

PROSTO ZYGZAKIEM | Ileż to razy Donald Tusk obiecywał przed wyborami 2023 r., że zlikwiduje podatek Belki? 800 razy? 1263 razy?
W każdym razie w swoim słynnym dziele pt. „100 kłamstw”, dla niepoznaki opatrzonym tytułem „100 konkretów”, napisał o tamtej swojej i swej partii obietnicy wielkimi literami. Takimi: „Zaproponujemy zniesienie podatku od zysków kapitałowych (podatek Belki) dla oszczędności i inwestycji, w tym także na GPW (do 100 tys. zł, powyżej 1 roku)”.
A potem – czyli przez calutki rok 2024 i ponad połowę 2025 r. – sam Tusk co prawda nie odezwał się w tej sprawie chyba ani słowem, czyli „konsekwentnie milczał”, ale za to minister finansów (a od niedawna także gospodarki)w jego rządzie –Andrzej Domański –wypowiadał się wielekroć, niemal za każdym razem obiecując coś innego.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
