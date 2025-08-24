„Liberałowie” gorsi niż socjaliści

To bowiem rząd PiS porozumiał się z branżą tytoniową w sprawie postępów w podnoszeniu akcyzy oraz podobnie zrobił z branżą alkoholową. Ustalono harmonogram stopniowych i możliwych do zaabsorbowania przez te branże podwyżek.

Można oczywiście w ogóle kwestionować – i niniejszym to czynię – samo istnienie podatku akcyzowego, a już zwłaszcza jego „społeczne” uzasadnienia. Nie jest funkcją systemu podatkowego wychowywanie czy – jak to się nowomodnie nazywa – bodźcowanie obywateli. Ale to inny temat.