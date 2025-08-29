Mąka z Ukrainy wjedzie bez kontroli? Zostanie wyłączona z systemu nadzoru

Rozporządzenie zostało przygotowane przez Ministerstwo Finansów i Gospodarki. Dotyczy towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

Projekt ma na celu likwidację obowiązku zgłaszania niektórych produktów rolnych do systemu SENT, czyli elektronicznego systemu do monitorowania i rejestracji przewozu towarów wrażliwych – informuje portal bankier.pl.

W uzasadnieniu do noweli czytamy, że "na podstawie rekomendacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) proponuje się uchylić obowiązek zgłaszania do rejestru SENT wybranych produktów rolnych – towary wymienione w odpowiednich kodach CN, które zostały wskazane przez MRiRW. W ocenie MRiRW – względem przedmiotowych towarów ustała potrzeba monitorowania przewozu w systemie SENT".

Problem powróci?

Przepisy zakładają, że nie będzie konieczności zgłaszania do systemu SENT transportów świeżych malin, truskawek, porzeczek czarnych, żurawiny, borówki amerykańskiej czy jagody czarnej, których waga przekracza 3 tony, a także innych owoców o wadze większej niż 0,5 tony. Dodatkowo, zniknąć ma obowiązek zgłaszania w systemie transportów mąki pszennej czy z meslinu (mieszanki pszenicy i żyta) oraz z innych zbóż o wadze powyżej 100 kg. Poluzowane regulacje obejmą ziarna słonecznika o wadze przekraczającej 10 ton. Co istotne, towary te objęto kontrola w roku 2022, po tym, jak Polskę zalało słabej jakości tzw. zboże techniczne z Ukrainy.

"W ocenie MRiRW, cel wprowadzenia ww. grupy towarów do systemu SENT został osiągnięty. Ponadto, polscy producenci rolni pozytywnie przyjęli informację, że import i przepływ przez Polskę najbardziej wrażliwych produktów rolnych jest monitorowany, również w ramach systemu SENT. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku rolnym, MRiRW zaproponowało wyłączenie z obowiązku zgłoszenia do rejestru SENT przedmiotowych produktów rolnych" – podano w uzasadnieniu.

Projekt ma wejść w życie w 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

System SENT (System Elektronicznego Nadzoru Transportu) to polski teleinformatyczny system stworzony przez Krajową Administrację Skarbową do monitorowania i rejestrowania przewozu tzw. towarów wrażliwych.

