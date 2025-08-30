Wkrótce wejdą w życie ważne zmiany dla kupujących używane auta

Za kilkanaście dni zaczną obowiązywać nowe przepisy, które maja ułatwić dopełnienie formalności dla osób, które kupują używane auto. Do tej pory bowiem, w kontekście obowiązkowego OC, kupujący miał dwa wyjścia: korzystać z polisy poprzedniego właściciela do końca jej ważności lub wykupić własne ubezpieczenie.

Po zmianach, nowy właściciel pojazdu będzie mógł wskazać datę wypowiedzenia umowy z ubezpieczycielem. Jeśli tego nie zrobi, to umowa rozwiąże się z dniem wypowiedzenia.

– W wypowiedzeniach przesyłanych do ubezpieczycieli od 10 września 2025 roku będzie można wskazać datę rozwiązania umowy. Data ta nie może być wcześniejsza niż data wysłania wypowiedzenia ani późniejsza niż data wygaśnięcia polisy – powiedział Damian Ziąber, rzecznik prasowy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Jeśli ktoś będzie chciał wykorzystać dotychczasową umowę OC będzie mógł to zrobić bez przeszkód, tak jak do tej pory. Warto pamiętać, że brak obowiązkowego OC skutkuje nałożeniem ustawowej opłaty od 1870 zł za 1 dzień zwłoki. Jeśli przerwa w ubezpieczeniu wynosi ponad 14 dni, wtedy kara to już 9330 zł.

Zmiany w prawie

24 lipca weszła w życie nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. Wśród szeregu nowych przepisów uwagę zwracają te dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC dla pojazdów.

Jedną z głównych zmian wprowadzonych przez nowelizację jest podwyższenie górnych limitów finansowych odpowiedzialności cywilnej. W praktyce oznacza to większe bezpieczeństwo finansowe poszkodowanych w wypadkach drogowych oraz sprawców tych zdarzeń.

Inną zmianą jest rozszerzenie definicji "ruchu pojazdu". Od teraz każdy pojazd, który nie porusza się, ale jego silnik jest uruchomiony będzie traktowany jako pojazd w ruchu.

Czytaj też:

Mało znany zakaz dla posiadaczy działek. Mandat to nawet 500 złCzytaj też:

KPO na elektryczne auta. Pojawił się problem z funduszami