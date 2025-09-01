Granica z Białorusią im niestraszna. Tysiące chętnych na wypad na Podlasie

Program umożliwia otrzymanie 300 zł dofinansowania na nocleg w wybranym obiekcie w województwie podlaskim przy rezerwacji minimum dwóch nocy. Tym razem chętnych było ponad 30 tysięcy osób, a bony trafiły do osób, które jako pierwsze złożyły wniosek na specjalnie przygotowanej stronie internetowej.

Tysiące chętnych na przyjazd na Podlasie

Z danych Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej wynika, że do tej pory zrealizowano około 4 tys. bonów. Samorząd województwa podkreśla, że program nie tylko wspiera lokalnych przedsiębiorców z branży turystycznej, ale również promuje region jako atrakcyjne i bezpieczne miejsce wypoczynku, mimo bliskości granicy z Białorusią.

– Podlasie to wciąż region, w którym można bezpiecznie spędzić urlop – podkreśla marszałek województwa Łukasz Prokorym. – Dzięki bonowi turystycznemu udało się skutecznie wypromować nasze walory w mediach krajowych i zagranicznych – dodaje. Co warte podkreślenia nastąpiło to w czasie, gdy niemal codziennie dochodzi do niebezpiecznych sytuacji z udziałem nielegalnych migrantów na polsko-białoruskiej granicy.

Niebezpieczne incydenty to niemal codzienność

W ostatnich dniach na granicy polsko-białoruskiej doszło do kolejnego zdarzenia. 25 sierpnia w rejonie miejscowości Czeremcha, podczas akcji "Bezpieczne Podlasie", żołnierz Zgrupowania Zadaniowego Podlasie został ranny podczas próby powstrzymania grupy agresywnych migrantów. Odniósł uraz ręki, otrzymał pomoc medyczną na miejscu, a następnie trafił do szpitala w Białymstoku.

W ostatnich tygodniach Straż Graniczna odnotowuje coraz bardziej agresywne zachowania migrantów – rzucanie kamieniami, ataki petardami, próby przedostania się pontonami, a nawet podkopy pod zaporą graniczną. Funkcjonariusze nieustannie zatrzymują grupy migrantów i osoby pomagające im w nielegalnym przekroczeniu granicy.

