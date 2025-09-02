Afera obyczajowa w Nestle. Prezes koncernu traci posadę

Nestle to szwajcarski koncern spożywczy. Jest największym przedsiębiorstwem spożywczym na świecie oraz światowym liderem w produkcji odżywek dziecięcych, mleka w proszku, kawy rozpuszczalnej, lodów, wód mineralnych oraz karmy dla zwierząt. Zarządza takimi markami jak m.in. Nescafé, KitKat, Gerber czy Winiary.

"Rada dyrektorów Nestlé ogłasza, że Philipp Navratil został powołany na stanowisko prezesa zarządu Nestlé S.A. po zwolnieniu Laurenta Freixe ze skutkiem natychmiastowym" – czytamy w oficjalnym komunikacie opublikowanym na stronie internetowej firmy, którego treść cytuje portal money.pl. Dowiadujemy się, że Freixe, związany z firmą przez niemal 40 lat, stracił pracę po wewnętrznym dochodzeniu dotyczącym "niezgłoszonej relacji romantycznej" z swoją bezpośrednią podwładną. Koncern wskazuje, że to naruszenie kodeksu postępowania biznesowego Nestlé. Śledztwo nadzorowali przewodniczący Paul Bulcke i dyrektor Pablo Isla przy wsparciu zewnętrznych kancelarii prawnych.

"To była konieczna decyzja. Wartości i zasady zarządzania Nestlé są fundamentem naszej firmy. Dziękuję Laurentowi za jego lata pracy w Nestlé" – przekazał Bulcke.

Jest nowy prezes

Nowy prezes, Philipp Navratil, również jest związany z Nestlé od lat. Karierę rozpoczął jako audytor w 2001 r., a następnie kierował działalnością firmy w Ameryce Środkowej oraz globalnym portfolio kawowym – ostatnio w Nespresso (firma produkująca ekspresy do kawy). Do zarządu dołączył 1 stycznia 2025 r.

"To dla mnie zaszczyt wziąć na siebie odpowiedzialność za poprowadzenie Nestlé w przyszłość. W pełni akceptuję strategiczny kierunek firmy, a także plan działania mający na celu poprawę wyników Nestlé" – przekazał w komunikacie. Firma podkreśla, że zmiana na stanowisku prezesa nie wpłynie na strategię, która nadal będzie opierać się na silnych wartościach i zasadach zarządzania.

