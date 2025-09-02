"Nie wycofamy się". Wkrótce nowy podatek?

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski (Lewica) był pytany w radiu RMF FM o podatek cyfrowy. Polityk podkreślił, że na razie nie rozmawiał na ten temat z Kancelarią Prezydenta RP.

– Podatek cyfrowy będzie ustawowo wprowadzony pod koniec tego roku. Uważam, że to obecnie nie jest temat na agendę spotkania z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Kiedy pojawiają się głosy z administracji, czy możemy nad tym pracować, zawsze odpowiadam, że Polska będzie pracowała, bo Polska sama pisze prawo w Polsce – wyjaśnił.

Krzysztof Gawkowski zauważył, że podatek cyfrowy – czy też sprawiedliwościowy – funkcjonuje już w Wielkiej Brytanii, Francji i Hiszpanii.

– Idziemy w kierunku rozsądnego budowania prawa, które ma nam zapewnić większe środki na innowacje i technologie w budżecie państwa. Wskazał, że prawo będzie tworzone na warunkach partnerskich – odpowiedział, dopytywany o to, czy w takim razie Polska idzie na zwarcie z administracją USA, która broni amerykańskich korporacji.

Polityk Lewicy przyznał, że podatek cyfrowy nie jest wymierzony przeciwko amerykańskim firmom. – Jest przeciwko firmom, które w Polsce nie płacą uczciwych podatków – stwierdził. Dodał, że są amerykańskie firmy, które płacą sprawiedliwe podatki, ale są też takie, które płacą mniej niż polskie korporacje o mniejszych obrotach. – To jest nieuczciwe, tak nie powinno być – powiedział.

Podkreślił, że rząd nie wycofa się z planów wprowadzenia nowej daniny w razie krytyki prezydenta USA Donalda Trumpa.

W czwartek Bloomberg przekazał, że Donald Trump zagroził cłami krajom, w których obowiązuje podatek od usług cyfrowych, po niedawnym spotkaniu z szefem Mety Markiem Zuckerbergiem.

Wprowadzenie w Polsce podatku cyfrowego wicepremier Krzysztof Gawkowski zapowiedział po raz pierwszy w marcu. Minister finansów Andrzej Domański informował wówczas, że kierowany przez niego resort nie pracuje nad wprowadzeniem podatku cyfrowego. Zwracał też uwagę, że politykę podatkową w kraju kształtuje Ministerstwo Finansów.

Czytaj też:

Temat tabu spotkania Nawrocki – Trump. "Cicha nadzieja, że się nie pojawi"Czytaj też:

KE odniosła się do ostrzeżenia Trumpa. Ten podatek chce wprowadzić polski rząd