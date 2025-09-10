Kilkaset osób straci pracę. Francuzi zamykają zakład w Wielkopolsce

Tarkett to producent podłóg m.in. do szpitali, szkół, sklepów czy hoteli. Główna siedziba od 1997 r. znajduje się w paryskim La Défense. Francuska firma posiada 24 centra badawczo-rozwojowe oraz 35 zakładów produkcyjnych. Ten w Orzechowie w Wielkopolsce ma zostać zamknięty. Zakład w Jaśle na Podkarpaciu ma działać bez zmian.

– Orzechowo zawsze stało produkcją z tworzyw drzewnych. Cała miejscowość opiera się biznesowo na sklejce. Pierwsza była firma Sklejka S.A., a w latach 90. przyszedł Tarkett i bardzo dobrze wszystkim się działo. Kiedyś była to spółka szwedzka, ale wykupili ją Francuzi. Wiele osób zwalniało się ze Sklejki, żeby pójść do Tarkettu – podkreśla w rozmowie z money.pl Aleksander Warczygłowa, sołtys Orzechowa. – Z 211 zatrudnionych w Tarkettcie osób pewnie 60 proc. to pobliscy mieszkańcy. Są przypadki, gdzie małżeństwo pracuje razem, więc będą musieli wspólnie szukać nowego zatrudnienia. Jest również kilkanaście osób znajdujących się w ochronie przedemerytalnej. Bliskość zakładu to wielki plus – człowiek po pięciu minutach jazdy na rowerze był w pracy. Dlatego pracuje tu wielu mieszkańców gminy Miłosław. Tarkett to jeden z głównych podatników gminy – mówi sołtys.

Przenoszą produkcję do Serbii

Firma Tarkett przekazała, że w latach 2021-2024 segment podłóg drewnianych skurczył się o ponad 35 proc. Stąd konieczna jest restrukturyzacja, zakładająca m.in. likwidację jednej z fabryk w Polsce.

– Od czasu COVID-u, który zatrzymał świat, obserwujemy postępujący spadek popytu na produkty drewniane w Europie. Ten trend niestety się nie odwrócił. Od 2023 r. europejskie zakłady Tarkett zajmujące się produkcją wyrobów drewnianych są w dużym stopniu niewykorzystywane. Taka nadwyżka mocy produkcyjnych jest nie do utrzymania z finansowego punktu widzenia – wyjaśnia Andrzej Kubiak, dyrektor Tarkett Orzechowo.

Produkcja z Polski zostanie przeniesiona do serbskiego miasta Bačka Palanka.

