Co łączy kanclerza Niemiec z premier Włoch? "Daje kosza Macronowi"

"Od dawna Włochy i Niemcy nie były sobie tak bliskie. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zbliża się do włoskiej premier Giorgii Meloni. W zamian najwyraźniej daje kosza jednemu ze swoich najbliższych sojuszników, Emmanuelowi Macronowi" – informuje Euronews.

W materiale zatytułowanym "Amore Merzo mio? Co się dzieje między kanclerzem Niemiec a Giorgią Meloni?" czytamy, że oboje "chcą wstrząsnąć europejską gospodarką", przedstawiając wspólną agendę reform mających poprawić konkurencyjność UE, uprościć regulacje i usunąć bariery wewnętrzne rynku.

Opowiadają się także za uproszczeniem przepisów dla przedsiębiorstw, zwiększeniem inwestycji w innowacje i przemysł oraz wzmocnieniem pozycji UE w globalnej rywalizacji z USA i Chinami. Zarówno Berlin, jak i Rzym sygnalizują potrzebę skuteczniejszej ochrony granic zewnętrznych Unii oraz lepszej koordynacji polityki azylowej.

Merz i Meloni budują wspólny front. Macron traci

Zdaniem obserwatorów, zbliżenie niemiecko-włoskie może oznaczać zmianę dotychczasowej równowagi w UE, tradycyjnie opartej na osi Berlin-Paryż. W nowej konfiguracji prezydent Francji Emmanuel Macron nie odgrywa pierwszoplanowej roli w inicjatywach dotyczących reform gospodarczych, co interpretowane jest jako osłabienie francuskiego wpływu na kierunek unijnej debaty.

Choć Merz, lider niemieckiej chadecji, i Meloni, stojąca na czele prawicowych Braci Włochów, wywodzą się z różnych tradycji politycznych, łączy ich pragmatyczne podejście do integracji europejskiej i nacisk na interesy narodowe w ramach UE.

W opinii ekspertów, wspólne inicjatywy Berlina i Rzymu mogą w nadchodzących miesiącach przełożyć się na konkretne propozycje legislacyjne w obszarze rynku wewnętrznego i polityki przemysłowej.

