"Putin jest gotowy użyć broni chemicznej". Minister ostrzega

Francuski minister spraw zagranicznych zabrał głos po oświadczeniu rządów pięciu państw w sprawie przyczyn śmierci Aleksieja Nawalnego. W niedzielę przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Szwecji i Holandii zaznaczyli we wspólnym stanowisku, że przyczyną śmierci rosyjskiego opozycjonisty było otrucie toksyczną substancją.

Szef francuskiego MSZ: Putin jest gotowy to zrobić, by utrzymać władzę

"Dwa lata temu Aleksiej Nawalny zmarł w wyniku otrucia jednym z najbardziej śmiertelnych środków paralityczno-drgawkowych. Teraz wiemy, że Władimir Putin jest gotów użyć broni chemicznej przeciwko własnym obywatelom, aby utrzymać władzę" – napisał w mediach społecznościowych Jean-Noel Barrot.

Z kolei przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen stwierdziła, że otrucie Aleksieja Nawalnego było "tchórzliwym aktem ze strony przestraszonego przywódcy".

Jak zaznaczyła szefowa KE, "Rosja od dawna działa jak państwo terrorystyczne, stosując metody terrorystyczne, trując przeciwników politycznych, uciszając dziennikarzy, atakując pokojowe państwa". "Nadszedł czas, aby podnieść koszty wojny Rosji bardziej niż kiedykolwiek" – dodała w kolejny wpisie von der Leyen.

Zdaniem przewodniczącej Komisji Europejskiej tylko skoordynowane sankcje mogą „przyciągnąć Władimira Putina do stołu negocjacyjnego z autentyczną intencją”.

Nawalny otruty. Oficjalne potwierdzenie

Brytyjski resort spraw zagranicznych oficjalnie potwierdził, że Aleksiej Nawalny został otruty w więzieniu. Rosyjski opozycjonista zmarł w połowie lutego 2024 roku.

Służby Wielkiej Brytanii, dzięki pomocy zagranicznych ekspertów, jako przyczynę śmierci działacza zidentyfikowały epibatydynę, bardzo silną neurotoksynę pochodzącą z organizmów południowoamerykańskich żab.

Jak ustalono, trucizna miała zostać wstrzyknięta za pomocą specjalnie do tego przystosowanej strzałki. Zgon nastąpił błyskawicznie, a objawy w postaci paraliżu mięśni i zatrzymania akcji serca były nie o odróżnienia od naturalnych przyczyn. Z tego powodu wykrycie zbrodni zostało w znacznym stopniu utrudnione.

