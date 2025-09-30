Tusk: Najważniejsza i najtrudniejsza obietnica wyborcza spełniona

Główny Urząd Statystyczny poinformował we wtorek, że według wstępnych danych inflacja konsumencka we wrześniu wyniosła 2,9 proc. w ujęciu rocznym. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług nie zmieniły się.

"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku we wrześniu 2025 r. wzrosły o 2,9 proc. (wskaźnik cen 102,9) w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, a w stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług utrzymały się przeciętnie na poziomie zanotowanym przed miesiącem (wskaźnik cen 100,0)" – czytamy w komunikacie.

Inflacja w Polsce. Dane GUS za wrzesień

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 4,2 proc. r/r, ceny nośników energii odnotowały wzrost o 2,4 proc., natomiast ceny paliw do prywatnych środków transportu spadły o 4,9 proc.

W ujęciu miesięcznym, ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadły o 0,5 proc., ceny nośników energii wzrosły o 0,2 proc, a ceny paliw do prywatnych środków transportu spadły o 0,4 proc.

Konsensus rynkowy zakładał wzrost inflacji w skali roku na poziomie 3 proc. i wzrost w ujęciu miesięcznym o 0,2 proc.

Tusk ogłasza "koniec pisowskiej drożyzny"

Dane GUS skomentował w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. "Inflacja, tak jak w sierpniu, poniżej 3 procent. Najważniejsza i najtrudniejsza obietnica wyborcza, czyli koniec pisowskiej drożyzny, spełniona. Robimy, nie gadamy" – napisał szef rządu na platformie X (dawniej Twitter).

W połowie czerwca Rada Ministrów przyjęła założenia projektu budżetu państwa na rok 2026, zakładające wzrost PKB na poziomie 3,5 proc. oraz średnioroczną inflację w wysokości 3 proc.