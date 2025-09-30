Balcerowicz uderza w rząd: Dezinformuje opinię publiczną

Leszek Balcerowicz był we wtorek gościem Porannej rozmowy RMF FM. W audycji były minister finansów został zapytany, czy podoba mu się budżet na rok 2026. Jak podkreślił, nie chodzi o to, czy mu się podoba, czy nie.

Balcerowicz uderza w rząd. "Próbuję demaskować tę dezinformację"

– Mnie się nie podoba, ale ważniejsze jest to, że agencje ratingowe obniżają nasze ratingi, a jednocześnie wierzyciele liczą sobie wyższe odsetki. Jesteśmy w niechlubnej czołówce Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o wielkość deficytu finansów publicznych – zauważył.

Ekonomista odrzucił argumentację rządu, w myśl której zła sytuacja wynika z ogromnych wydatków na obronność. – Jeżeli rząd to mówi, to dezinformuje opinię publiczną – stwierdził i dodał: "Tego nie da się tłumaczyć zwiększonymi wydatkami obronnymi. Dlatego właśnie próbuję demaskować tę dezinformację".

Balcerowicz tłumaczył, że wydatki na zbrojenia to od 1 do 3-4 procentów, zaś łączne wydatki w Polsce to prawie 50 proc. – To jest więcej niż w Danii, która uchodzi za kraj rozdętego budżetu – wskazał.

Balcerowicz: Rząd Tuska prowadzi politykę, która jest zła

Mówiąc o "rekordowych wydatkach budżetowych" ekonomista podkreślał, iż dotyczą one nie obronności, a spraw socjalnych. – W Polsce mamy takie pozycje miliardowe, dziesiątki miliardów, które nie mają ekonomicznego sensu. Nie wspierają wzrostu gospodarczego, ani nie mają społecznego sensu, bo trafiają do biedniejszych i bogatszych – mówił. Jako przykład wskazał jedną ze "sztandarowych pozycji", czyli program 800 plus.

Zdaniem Balcerowicza, koalicja na czele której stoi Donald Tusk prowadzi politykę, która "jest zła, albo powiedzmy łagodniej – niedobra". – Nie tylko z punktu widzenia interesów naszego kraju – mówię o polityce gospodarczej, żeby było jasne – ale także z punktu widzenia ich notowań – powiedział.

Ekonomista przyznał również, iż zgadza się z głosami, w myśl których taki budżet stanowi zagrożenie dla finansów państwa. – Jestem też tego zdania, przy czym można mówić o pełzającym niebezpieczeństwie. To nie jest tak, że nagle... – podkreślił.

Ogromne wydatki, rekordowy deficyt. Rząd przyjął budżet na 2026 rok

Rada Ministrów zaakceptowała w piątek projekt ustawy budżetowej na 2026 rok, opracowany przez Ministerstwo Finansów i Gospodarki. Rada Ministrów zaakceptowała w piątek projekt ustawy budżetowej na 2026 rok, opracowany przez Ministerstwo Finansów i Gospodarki.

Z przekazanych przez rządzących informacji wynika, że na obronność rząd planuje przeznaczyć ponad 200 mld zł, co stanowi 4,81 proc. PKB, z przeznaczeniem na modernizację sił zbrojnych i wzmocnienie systemu bezpieczeństwa. Na ochronę zdrowia zaplanowano 247,8 mld zł (6,81 proc. PKB), z naciskiem na rozwój infrastruktury medycznej i wzmocnienie kadry. Wydatki na edukację i naukę wzrosną o 1 mld zł w porównaniu z 2025 r., obejmując m.in. podwyżki dla nauczycieli oraz wsparcie badań naukowych. Transport i infrastruktura otrzymają łącznie 53,9 mld zł, w tym 20,1 mld zł z budżetu centralnego.

Kontynuowane będą główne programy społeczne: "Rodzina 800+" – ok. 61,7 mld zł, 13. i 14. emerytura – 31,8 mld zł, program "Aktywny Rodzic" – 6 mld zł. Zwiększone zostaną środki na program in-vitro (do 600 mln zł) oraz na telefon zaufania (30 mln zł). Od 1 marca przewidziano także waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych, której koszt szacuje się na 22 mld zł. Zasiłek pogrzebowy ma wzrosnąć do zapowiadanych 7 tys. zł.

