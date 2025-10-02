Hipokryzja Krytyki Politycznej i Zandberga. Skąd ataki na InPost i oszczędzenie zachodniej konkurencji?

Nie pierwszy raz lewicowe media i politycy atakują InPost, czyli polskiego operatora logistycznego, który w zeszłym roku za sam podatek CIT zapłacił do budżetu państwa 375 mln zł. To więcej niż płacą wszystkie inne firmy (z zachodnim kapitałem) zajmujące się tą samą dziedziną (np. UPS czy DHL).

"InPost z kolei obwieścił pracownikom, że wkrótce będą mogli liczyć na napiwki. Klienci dostaną możliwość przyznawania ich w aplikacji, obok gwiazdek. Do wyboru będą gotowe kwoty (3, 5 albo 10 zł) oraz możliwość wpisania własnej, wedle uznania” – można przeczytać na portalu Krytyki Politycznej w artykule, którego tytuł przypomina wręcz marksistowską retorykę ("Kierowniku, może piątaka dla kuriera? InPost i napiwki jako narzędzie wyzysku").

Zdaniem autora tekstu napiwki to jałmużna, a InPost powinien zawierać umowy o pracę z płacą na wyższym poziomie i fundować pracownikom "wczasy pod gruszą".

Wcześniej Rafała Brzoskę, szefa InPostu zaatakował Adrian Zandberg, szef partii Razem, o czym pisaliśmy kilka dni temu. "Panie Rafale, jeżeli chce pan wynagrodzić swoich pracowników, to jest na to prosta metoda: proszę im dać podwyżki i w końcu normalne umowy o pracę" – napisał poseł Zandberg w serwisie X.

Warto przypomnieć, że w 2022 roku w serwisie internetowym Partii Razem pojawiły się przeprosiny skierowane do firmy przesyłkowej InPost i jej twórcy Rafała Brzoski za stwierdzenia dotyczące rzekomego naruszania praw pracowniczych. Ugrupowanie musiało opublikować przeprosiny, bo przegrało w tej sprawie proces sądowy.

InPost vs. Krytyka Polityczna & Zandberg

W Polsce kurierzy zarabiają pomiędzy 5170 a 7400 zł brutto miesięcznie, przy czym lewicowi przeciwnicy InPostu nigdy nie krytykują jego konkurencji z zachodnim kapitałem. Okazuje się, że to właśnie konkurenci InPostu płacą często mniej swoim kurierom (w Polsce pracuje już ponad 120 tysięcy kurierów, a zapotrzebowanie na usługi kurierskie stale rośnie).

Z danych podanych przez portal Rocketjobs.pl w artykule "Ile zarabia kurier w 2025 roku?" wynika, że płaca InPostu (podstawa) jest wyższa niż w kilku innych firmach kurierskich. Także górna stawka premii miesięcznej w UPS, czy GLS jest niższa niż oferowana przez InPost. Jednak konkurencję InPostu odróżnia od firmy Rafała Brzoski coś zupełnie innego.

InPost i inne firmy. Kto płaci podatki w Polsce?

O skali podatków płaconych przez InPost i unikanych przez konkurencję InPostu wielokrotnie pisały media. "Rafał Brzoska po raz kolejny opublikował w mediach społecznościowych "podatkową listę wstydu". – Dane mówią same za siebie: InPost ponownie bije na głowę zagranicznych konkurentów pod względem płaconych podatków – stwierdził prezes i założyciel firmy. W związku z tym Brzoska zwrócił się do polskich polityków i zadał im dwa pytania” – pisaliśmy.

Rafał Brzoska w swoim nagraniu poinformował wówczas, że InPost – tylko z działalności w Polsce – zapłacił za 2024 rok 375 mln złotych podatku CIT. Dla porównania, w 2023 r. było to 250 mln zł. To oznacza nie tylko znaczący wzrost, ale również fakt, że InPost zapłacił ponad cztery razy więcej podatku CIT niż wszystkie zagraniczne firmy kurierskie działające w Polsce łącznie, które w ubiegłym roku odprowadziły niespełna 90 mln zł.

Pytanie otwarte brzmi: dlaczego lewicowa Krytyka Polityczna i Adrian Zandberg atakują tylko polską firmę, a oszczędzają jej zachodnią konkurencję? Zandbergowi i Krytyce Politycznej nie przeszkadza to, że DHL, UPS czy DPD oraz inne zagraniczne koncerny nie płacą podatków w Polsce w takiej skali, jak robi to InPost, ale chętnie atakują Rafała Brzoskę, za którego pieniądze mogą funkcjonować (np. wyposażenie posła Zandberga i jego diety poselskie wypłacane mu z podatków płaconych m.in. przez InPost).

Co ciekawe, Zandbergowi i Krytyce Politycznej nie przeszkadza też to, że napiwki istnieją we wszystkich zagranicznych aplikacjach do zamawiania taksówek czy jedzenia z dostawą do domu. Napiwki te dostają także imigranci pracujący dla tych platform (Bolt, Glovo, Uber, Uber eats, Freenow itd).

Za to szczytem hipokryzji lewicowej Krytyki Politycznej jest fakt, że krytykuje InPost za wprowadzenie napiwków dla kurierów i pod artykułem na ten temat sama prosi swoich czytelników o… napiwek.

