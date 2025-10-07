Polska firma zdobywa Europę. Wskazano kraje

"Koncentrując się na rozwoju i kierując się dużymi aspiracjami, naturalnie zwracamy się ku ekspansji na kolejnych rynkach. Sprzedaż w Europie Północnej jest naturalnym uzupełnieniem dotychczasowych kierunków rozwoju. Jesteśmy już obecni na rynkach fińskim, norweskim i szwedzkim, ale otwarcie nowej spółki ma zintensyfikować sprzedaż i poszerzyć dystrybucję, a zarazem uruchomić działania na rynku duńskim, gdzie dotychczas nie byliśmy obecni" – powiedział członek zarządu, dyrektor marketingu i eksportu w firmie Tarczyński Tomasz Tarczyński, cytowany w komunikacie.

Spółka wprowadziła też na rynkach polskim i niemieckim przekąski Salami Snack.

W tej dziedzinie Tarczyński nie ma sobie równych

"Polski rynek salami wzrósł o 30 proc. w ciągu ostatnich dwóch lat, osiągając wartość 0,5 mld zł, co uzasadnia rozszerzenie asortymentu. Przekąski salami w formacie cienkiej wiązki uzupełnią dotychczasową ofertę naszych wysokojakościowych produktów. Wierzymy, że inwestycja w nowe smaki, bliższe na przykład gustom konsumentów z południa Europy, pozwoli nam wyraźnie powiększyć grono odbiorców na wybranych rynkach" – podkreślił członek zarządu.

Tarczyński jest dziś dominującym podmiotem na krajowym rynku kabanosów z udziałem na poziomie 70 proc. (dane Nielsena) i zdobywa rynek parówek, przekraczając 25 proc. udziału, co czyni go liderem również w tej kategorii, podkreślono.

Tarczyński to producent wędlin, kabanosów, parówek i przekąsek białkowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w 2013 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,07 mld zł w 2024 r.

Ekspansja kolejnej polskiej firmy za granicą

Na początku października Celon Pharma Slovakia, spółka zależna Celon Pharma, zawarła z firmą Polonez Plus umowę na generalne wykonawstwo zakładu produkcyjnego na terenie parku biznesowego w Żylinie za równowartość 63,3 mln zł – podała Celon Pharma.

Celem jest zapewnienie mocy wytwórczych dla terapii opartych o analogi GLP-1 oraz dywersyfikacja geograficzna produkcji.

"Zawarcie przedmiotowej umowy stanowi istotny etap realizacji strategii rozwoju grupy kapitałowej emitenta, ukierunkowanej na rozwój produktów spółki, w tym zapewnienie odpowiednich mocy wytwórczych dla nowoczesnych terapii opartych o analogi GLP-1 oraz dywersyfikację geograficzną infrastruktury produkcyjnej. W ramach umowy wykonawca będzie odpowiedzialny za zamówienie i realizację dostaw urządzeń i materiałów na rzecz inwestora oraz realizację robót przygotowawczych zgodnie z projektem wykonawczym, a następnie po uzyskaniu przez inwestora prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, za realizację robót budowlanych oraz wbudowanie ww. urządzeń i materiałów dostarczonych" – czytamy w komunikacie.

