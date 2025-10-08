Turcja przygotowuje się do spełnienia żądań Trumpa. "Drastyczne ograniczenie"

Podczas spotkania w Białym Domu we wrześniu Trump zażądał, aby prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan zaprzestał importu rosyjskiego gazu, przekonując, że Ankara może znaleźć innych dostawców. Wśród tych "innych" znajdują się przede wszystkim Stany Zjednoczone, które są już największym eksporterem gazu skroplonego LNG na świecie.

W rezultacie Turcja zamierza ograniczyć zakupy gazu rurociągami, głównie z Rosji i Iranu. Będzie eksportować własny gaz i amerykański LNG, w tym do Europy, która planuje stopniowo wycofywać zarówno rosyjski LNG, jak i pozostałe dostawy Gazpromu w latach 2026-2027.

Krajowa produkcja i zakontraktowany import LNG w Turcji wzrosną z 15 mld m3 w tym roku do ponad 26 mld m3 w 2028 r. – wyliczył Reuters. Pokryje to ponad połowę zapotrzebowania kraju na gaz, które wynosi około 53 mld m3 i zmniejszy popyt na import rurociągami do 26 mld m3. Tymczasem obecne kontrakty z Rosją, Iranem i Azerbejdżanem przewidują dostawy na poziomie 41 mld m3.

Rosyjskie umowy na dostawy do Turcji 22 mld m3 gazu rocznie za pośrednictwem gazociągów Blue Stream i TurkStream dobiegają końca. Kontrakt na 16 mld m3 wygasa w tym roku i nie ma jeszcze porozumienia w sprawie jego przedłużenia. Z kolei umowa z Iranem na 10 mld m3 kończy się w połowie 2026 r., a kontrakty z Azerbejdżanem (9,5 mld m3), obowiązują do 2030 i 2033 r.

Turcja będzie odchodzić od gazu z Rosji. Kupi LNG od USA

Turecki minister energii Alparslan Bayraktar powiedział na początku października, że Turcja powinna zaopatrywać się w gaz ze wszystkich dostępnych źródeł, w tym z Rosji, Iranu i Azerbejdżanu, zaznaczając jednak, że amerykański LNG jest tańszą alternatywą.

Według Agencji Informacji Energetycznej (EIA) Departamentu Energii USA – potencjał eksportowy amerykańskiego LNG wzrośnie do 2028 r. niemal dwukrotnie – z 117 mld m3 do 217 mld m3 rocznie. W tym roku, według prognozy EIA, eksport LNG ze Stanów Zjednoczonych wzrośnie o 19 proc., a w 2026 roku o kolejne 15 proc. W sumie w Ameryce Północnej trwa obecnie budowa 10 terminali LNG: pięciu w USA, trzech w Kanadzie i dwóch w Meksyku.

Na początku września turecka firma BOTAS podpisała umowy z ośmioma dostawcami LNG na 15 mld m3 (wartość 43 mld dolarów). Podczas wizyty Erdogana w Waszyngtonie podpisano kolejną 20-letnią umowę na zakup 4 mld m3 LNG z USA rocznie, począwszy od 2026 r.

Realizując własne plany przekształcenia Turcji w regionalny hub gazowy, BOTAS zawarł umowy na dostawy niewielkich ilości gazu na Węgry i do Rumunii.

