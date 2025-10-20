"Ukryta forma podwyżki podatku". Zatrudnieni na etacie mogą wkrótce otrzymać niższe pensje

W Polsce funkcjonuje progresywny system podatkowy. Oznacza to, że po przekroczeniu określonej kwoty zarobków, podatnik płaci wyższy podatek. Jak wskazują eksperci, w październiku duża liczba pracowników może zobaczyć na swoich kontach mniejsze wypłaty. To efekt zastosowania wobec nich drugiego progu podatkowego.

Przypomnijmy, że wejście w drugi prób podatkowy oznacza, że zarobki roczne przekroczyły 120 tys. brutto i są objęte podatkiem dochodowym w wysokości 32 proc., zamiast dotychczasowych 12 proc.

– To ukryta forma podwyżki podatku, zwłaszcza dla osób na etatach (...) 32 proc. podatek widać przy średniej pensji 13 tys. zł. Nagle pensja na rękę spada poniżej netto osoby ze średnią pensją 10 tys. zł — powiedział Piotr Juszczyk z firmy inFakt i dodał, że w tym roku problem ten może dotyczyć co dziesiątego podatnika. Ekspert wskazuje, że mniejsza wypłata wypłynie na konto nie tylko dobrze zarabiających osób zatrudnionych w sektorze prywatnym, ale także pracowników budżetówki. Na ich wynagrodzenie składają się bowiem również dodatkowe pensje czy nagrody wypłacone w poprzednim kwartale.

Taka sytuacja może dotyczyć np. nauczycieli, o czym informowały niedawno media.

Nie będzie kwoty wolnej od podatku

W "100 konkretach na pierwsze 100 dni rządów" Koalicji Obywatelskiej, znalazła się obietnica podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. "Obniżymy podatki. Osoby zarabiające do 6000 zł brutto (także na działalności gospodarczej) i pobierające emeryturę do 5000 zł brutto nie będą płaciły podatku dochodowego. Podniesiemy kwotę wolną od podatku – z 30 tys. zł do 60 tys. zł., w przypadku podatników rozliczających się według skali podatkowej, w tym także przedsiębiorców i emerytów" – głosi obietnica zapisana w programie ugrupowania Donalda Tuska. Postulat nie został zrealizowany przez koalicję rządową do dzisiaj.

