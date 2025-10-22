Koniec papierowych listów i awizo. Ministerstwo podało datę

Od nowego roku instytucje państwowe będą miały obowiązek stosowania systemu e-Doręczeń. Oznacza to, że wszelka korespondencja np. z urzędów czy sądów będzie docierała do obywateli za pomocą systemu informatycznego. Każdy, kto będzie chciał otrzymywać elektroniczną korespondencję będzie musiał założyć konto na odpowiedniej platformie. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców, jak i obywateli.

– Polska jest wśród liderów cyfrowej administracji w Europie. Wprowadzenie e-Doręczeń to nie tylko koniec papierowych awizo, ale też początek jednolitego systemu komunikacji – opartego na nowoczesnych technologiach. To wygodne, szybkie i bezpieczne rozwiązanie, które sprawia, że administracja staje się bliższa ludziom – powiedział wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

W praktyce korespondencja do obywateli i przedsiębiorców będzie kierowana na adres do doręczeń elektronicznych (ADE).

System e-Doręczeń

Jak wskazuje Ministerstwo Cyfryzacji, e-Doręczenia to państwowy system elektronicznej korespondencji wprowadzony ustawą o doręczeniach elektronicznych z 2020 roku. Każda przesyłka ma moc prawną równą listowi poleconemu za potwierdzeniem odbioru, a system automatycznie rejestruje datę nadania i odbioru.

Założenie skrzynki e-Doręczeń umożliwia odbiór pism z urzędów w formie elektronicznej – wyłącznie aktywni użytkownicy systemu otrzymają korespondencję cyfrowo. Wniosek o założenie skrzynki do doręczeń elektronicznych można złożyć w pełni online, w zaledwie kilka minut na stronie e-Doręczeń.

Od 1 października 2026 roku obowiązek korzystania z e-Doręczeń będzie dotyczył firm zarejestrowanych w CEiDG do 31 grudnia 2024 roku. Z kolei od 1 października 2029 roku z systemu będą musiały korzystać sądy, prokuratura czy Służba Więzienna.

