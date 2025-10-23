Rewolucja w monitoringu finansów. Fiskus prześwietli płatności kartą

Banki oraz instytucje finansowe będą zobowiązane do comiesięcznego przekazywania fiskusowi szczegółowych danych o transakcjach dokonywanych przez obywateli i przedsiębiorców – zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w internecie oraz aplikacjach mobilnych.

Kogo obejmie monitoring?

Jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna", w przypadku osób prywatnych raportowanie nastąpi wtedy, gdy roczne wydatki kartą przekroczą 25 tys. euro (około 110 tys. zł). Przedsiębiorcy znajdą się pod nadzorem niezależnie od kwoty transakcji, nawet od pierwszej operacji powiązanej z prowadzoną działalnością gospodarczą.

To duża zmiana w porównaniu z dotychczasowym systemem, gdzie obowiązek raportowania dotyczył tylko płatności firmowych przekraczających 3 tys. euro rocznie i był realizowany raz w roku. Banki będą przesyłać fiskusowi szczegółowe informacje na temat danych identyfikacyjnych właściciela karty oraz osób upoważnionych do jej używania, numeru karty i powiązanych rachunków bankowych, łącznej kwoty wszystkich obciążeń i wpłat, jak również informacji o transakcjach w punktach sprzedaży oraz płatnościach internetowych.

Monitoring obejmie wszystkie typy kart – kredytowe, debetowe, przedpłacone i wirtualne – oraz wszystkie formy płatności mobilnych, w tym Apple Pay, Google Pay i podobne systemy.

Najważniejsza zmiana: częstotliwość raportowania

Nowością będzie comiesięczne raportowanie danych, zamiast dotychczasowego rocznego. Oznacza to, że fiskus uzyska niemal bieżący wgląd w przepływy finansowe obywateli i firm, co pozwoli mu szybciej wychwytywać podejrzane schematy lub niezgłoszone dochody.

Ministerstwo Finansów uzasadnia nowe regulacje koniecznością uszczelnienia systemu podatkowego. Nowe narzędzie ma przede wszystkim pomóc w wykrywaniu sytuacji, w których wydatki obywatela lub przedsiębiorcy znacząco przewyższają jego oficjalnie deklarowane dochody. Zmiany mają też ograniczyć zjawisko prania pieniędzy i nadużywania prywatnych rachunków do celów biznesowych.

