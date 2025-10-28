Polacy wciąż się zadłużają. O 25 proc. wzrosła liczba zaciągniętych chwilówek

Firmy pożyczkowe udzieliły o 28,6 proc. więcej r/r pożyczek ratalnych na kwotę wyższą o 19,1 proc. r/r we wrześniu br., a także o 11% więcej pożyczek gotówkowych – "chwilówek" na kwotę wyższą o 24,8 proc. r/r oraz o 22,6 proc. więcej pożyczek gotówkowych na okres powyżej 60 dni na kwotę wyższą o 31,2 proc. – podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

"W segmencie pożyczek ratalnych (określanych poprzednio jako celowe) we wrześniu 2025 r. firmy pożyczkowe udzieliły ich łącznie 892 tys. szt. na kwotę 580 mln zł. [...] Liczba nowo udzielonych we wrześniu br. pożyczek ratalnych wzrosła o +28,6 proc. r/r. W ujęciu wartościowym wzrost jest niższy i wyniósł +19,1 proc. r/r" – czytamy w komunikacie.

Średnia wartość nowo udzielonej we wrześniu 2025 r. pożyczki ratalnej wyniosła 650 zł i była o 7,4 proc. niższa od średniej wartości takiej pożyczki udzielonej rok wcześniej.

"Typowa cecha"

BIK wskazał też, że lipcowa wartość sprzedaży pożyczek gotówkowych do 60 dni to 1,157 mld zł i była ona wyższa o +24,8 proc. r/r. We wrześniu 2025 r. udzielono 467 tys. tych pożyczek przy dodatniej dynamice r/r (+11 proc.). Pożyczki do 60 dni stanowiły 71 proc. wartości wszystkich i 86 proc. liczby udzielonych we wrześniu br. pożyczek gotówkowych. Średnia wartość pożyczki gotówkowej do 60 dni udzielonej we wrześniu 2025 r. wyniosła 2476 zł i była o 12,5 proc. wyższa od średniej kwoty udzielonej we wrześniu 2024 r.

Wartość pożyczek gotówkowych na okres powyżej 60 dni wyniosła 475 mln zł, a liczba udzielonych to 76 tys. szt. W porównaniu z wrześniem 2024 r. oznacza to wzrost w ujęciu wartościowym o (+31,2 proc.), a w ujęciu liczbowym o (+22,6 proc.). Średnia wartość pożyczki gotówkowej udzielonej we wrześniu 2025 r. na okres dłuższy niż 60 dni wyniosła 6208 zł i była o 7 proc. wyższa do średniej kwoty udzielonej we wrześniu 2024 r. – podano również.

"We wrześniu br. podobnie jak w poprzednich miesiącach w strukturze sprzedaży pożyczek pozabankowych w ujęciu liczbowym dominowały pożyczki celowe, zaś w ujęciu wartościowym pożyczki gotówkowe. Jest to typowa cecha polskiego rynku pożyczek pozabankowych" – wskazał główny analityk Grupy BIK Waldemar Rogowski, cytowany w komunikacie.

W okresie styczeń-wrzesień 2025 r. w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku firmy pożyczkowe udzieliły więcej o (+14,2 proc.) pożyczek gotówkowych na okres do 60 dni, o (+20,6 proc.) więcej pożyczek gotówkowych na okres pow. 60 dni oraz o (+25,4 proc.) więcej pożyczek ratalnych. W ujęciu wartościowym dynamiki dla poszczególnych rodzajów pożyczek wyniosły: dla pożyczek gotówkowych do 60 dni (+28,5 proc.), pożyczek gotówkowych na okres dłuższy niż 60 dni (+29,4 proc.) oraz pożyczek ratalnych (+16,8 proc.), zakończono.

