Prąd coraz droższy. Polska w czołówce niechlubnego wzrostu

Ponadto ceny energii elektrycznej, wyrażone według standardu siły nabywczej, również były w Polsce jednymi z najwyższych.

Eurostat informuje, że w pierwszej połowie 2025 roku średnia cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w państwach Unii Europejskiej, utrzymywała się na stabilnym poziomie 28,72 euro za 100 kWh. Oznacza to spadek o 0,5 proc. z 28,87 euro w drugiej połowie 2024 roku.

Udział podatków i opłat w rachunkach za energię elektryczną wzrósł z 24,7 proc. w drugiej połowie 2024 roku do 27,6 proc. w pierwszej połowie 2025 roku.

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Eurostat, Niemcy odnotowały najwyższe ceny energii elektrycznej w pierwszej połowie 2025 roku – wynosiły 38,35 euro za 100 kWh. Następna jest Belgia (35,71 euro), a kolejna Dania (34,85 euro). Natomiast najniższe ceny energii elektrycznej odnotowano na Węgrzech (10,40 euro), Malcie (12,44 euro) i w Bułgarii (13 euro).

W porównaniu z pierwszym półroczem 2024 r. znaczne wzrosty cen odnotowano w Luksemburgu (31,3 proc.), Irlandii (25,9 proc.) i Polsce (20 proc.). Największe spadki cen odnotowano natomiast w Słowenii (13,1 proc.), Finlandii (9,8 proc.) i na Cyprze (9,5 proc.).

Rząd przestanie mrozić ceny energii

Pod koniec września prezydent podpisał ustawę, która przedłuża zamrożenie cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł/MWh do końca 2025 r. Inaczej mrożenie obowiązywałoby tylko do końca września, a od października ceny energii byłyby rozliczane według taryf operatorów, co oznaczałoby podwyżki rachunków.

Tymczasem we wtorek minister energii Miłosz Motyka stwierdził, że rząd nie będzie więcej przedłużał mechanizmu mrożenia cen, ponieważ oznacza to zwiększone wydatki budżetowe. Tym samym od nowego roku rachunki Polaków za energię elektryczną wzrosną.

