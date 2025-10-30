Więcej "elektryków". Policzono punkty ładowania

Dostępna do użytku infrastruktura zwiększyła się w ciągu roku o 40 proc., a park samochodów elektrycznych urósł o 53 proc.

Od początku roku do końca września zarejestrowano w Polsce 27,2 tys. samochodów elektrycznych, o 97 proc. więcej niż przed rokiem. Park osobowych elektryków liczył na koniec III kwartału 102,4 tys. pojazdów, wynika z danych IBRM Samar. Infrastruktura do ładowania składała się natomiast, według PSNM, z 11,2 tys. punktów.

"Pomimo wyraźnego przyspieszenia sprzedaży aut elektrycznych w tym roku Polska jest krajem, w którym liczba elektryków przypadających na jeden punkt ładowania jest wciąż niska. To zasługa ogromnych inwestycji w budowę stacji, jakie zostały poczynione w ostatnich 3 latach. Spodziewam się, że w najbliższych 2 latach liczba aut przypadających na punkt ładowania zwiększy się, ponieważ tempo wzrostu sprzedaży elektryków nadal będzie wyraźnie dwucyfrowe, a dynamika budowy i oddawania nowych stacji będzie maleć. Kolejki przy 'ładowarkach' nam jednak nie grożą" – powiedział dyrektor generalny Powerdot w Polsce Grigoriy Grigoriev, cytowany w komunikacie.

Jak Polska wypada na tle innych państw?

Według danych IEA z 2024 roku, w Norwegii, będącej europejskim liderem elektromobilności, na punkt ładowania przypadały 32 elektryki, w Niemczech – 21, w Portugalii – 19, a we Francji i w Hiszpanii – 12. Poziom zbliżony do obecnego wskaźnika dla Polski miała w zeszłym roku Belgia.

Powerdot szacuje, że obecnie na odbiór przez Urząd Dozoru Technicznego czeka ok. 3 tysięcy już wybudowanych punktów ładowania, co oznacza, że mimo obserwowanego spowolnienia dynamiki rozpoczynanych inwestycji w najbliższych miesiącach na rynek trafi jeszcze sporo nowych punktów.

Powerdot jest paneuropejskim operatorem stacji ładowania pojazdów elektrycznych. W sumie pozyskał już ponad 465 mln euro finansowania kapitałowego i dłużnego, aby realizować swoją misję tworzenia zrównoważonej mobilności w Europie. Działając w Portugalii, Hiszpanii, Francji, Belgii i Polsce, Powerdot obsługuje ok. 10 000 punktów ładowania w ponad 2 000 lokalizacjach.

