Efekt rozmów Trump-Xi? Chiny gotowe złagodzić ograniczenie eksportowe

Ministerstwo handlu Chin poinformowało w sobotę o możliwości złagodzenia restrykcji eksportowych dotyczących półprzewodników produkowanych przez firmę Nexperia. Jak wynika z komunikatu resortu opublikowanego na platformie X, firmy korzystające z układów scalonych Nexperii mogą ubiegać się o wyłączenie z zakazu eksportu. "Przedsiębiorstwa napotykające trudności proszone są o pilny kontakt z ministerstwem handlu lub lokalnymi instytucjami. Dokonamy szczegółowej oceny każdej sytuacji i przyznamy zwolnienia firmom spełniającym wymagane kryteria" – przekazał rzecznik ministerstwa.

Chiny łagodzą stanowisko ws. półprzewodników Nexperii

Władze Państwa Środka wprowadziły ograniczenia po tym, jak rząd Holandii przejął kontrolę nad Nexperią. Firma jest zależna od chińskiej spółki Wingtech Technology, która częściowo należy do państwa, a jej centrala znajduje się w Nijmegen. Władze Holandii uzasadniły swoją decyzję "poważnymi uchybieniami w zarządzaniu" oraz zagrożeniem dla bezpieczeństwa technologicznego Europy.

Zakaz eksportu czipów produkowanych w Chinach, gdzie powstaje większość układów Nexperii, szczególnie dotknął niemiecki przemysł motoryzacyjny. Z powodu braków komponentów Volkswagen zapowiedział czasowe wstrzymanie produkcji modelu Golf w zakładzie w Wolfsburgu.

Tymczasem fabryka półprzewodników należąca do Nexperii zaczęła funkcjonować niezależnie. Zakład w Dongguan, odpowiadający za około 70 proc. globalnej produkcji czipów firmy, wznowił dostawy dla odbiorców krajowych, rozliczając transakcje w juanach zamiast w dolarach.

Trump i Xi omówili kwestie handlowe

Prezydent Chin Xi Jinping i prezydent Donald Trump odbyli w czwartek pierwsze osobiste spotkanie od powrotu Trumpa do Białego Domu. Liderzy dwóch, rywalizujących ze sobą światowych mocarstw rozmawiali przede wszystkim o załagodzeniu wzajemnych napięć i perspektywach poprawy stosunków, zwłaszcza na polu handlowym. Rozmowy za zamkniętymi drzwiami odbyły się na marginesie szczytu Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku w Busan w Korei Południowej. Po rozmowie Trump powiedział, że zapadło wiele ważnych decyzji. Prezydent USA zapowiedział obniżenie ceł, a Chiny mają nie wprowadzać zapowiadanych restrykcji na eksport metali ziem rzadkich – na razie przez rok.

