Izrael: Chińskie samochody mogą szpiegować właściciela

Według portalu Israel News, samochody zaczęły być konfiskowane po tym, jak służby bezpieczeństwa odkryły, że systemy chińskich samochód mogą być wykorzystywane do szpiegowania i zdobywania tajnych danych. Służby zwróciły uwagę, że znajdujące się wewnątrz aut kamery i mikrofony mogą zbierać dane bez wiedzy ich użytkowników, a następnie przesyłać je na zewnętrzne serwery.

– Problem nie dotyczy tylko kamer i mikrofonów. Współczesny samochód to komputer na kółkach z zamkniętym systemem operacyjnym i łącznością bezprzewodową. Jest w stanie zbierać dane wywiadowcze z pobliskich obiektów – wyjaśnił reporterom były wysoko postawiony izraelski oficer.

Jak podają dziennikarze, do tej pory skonfiskowano ok. 700 aut. Cały proces ma zostać zakończony do początku 2026 roku. Najpierw chińskie samochody zostaną wycofane z użytku funkcjonariuszy mających dostęp do informacji niejawnych, a następnie wszystkich pozostałych.

Chińskie samochody w Polsce

W maju zarejestrowano w Polsce ponad 3 300 osobowych samochodów z Chin, cztery razy więcej niż przed rokiem. Od początku roku przybyło ich już niemal 14 tysięcy, co oznacza sześciokrotny wzrost rynku względem pierwszych 5 miesięcy ub.r. Udział marek chińskich w rejestracjach nowych aut osobowych wyniósł w maju 7,3 proc. – podkreśliła spółka.

– Chińczycy w bardzo szybkim tempie zwiększają udziały w polskim rynku. Jest to zasługa polityki cenowej idealnie odpowiadającej potrzebom polskiego nabywcy, dopracowania samochodów pod względem technologicznym i stylistycznym, a także bogatego wyposażenia – powiedział Makula, cytowany w komunikacie.

Prezes Superauto.pl spodziewa się dalszego dynamicznego wzrostu sprzedaży chińczyków na naszym rynku, co w konsekwencji może doprowadzić do zwiększenia ich udziału w rejestracjach nowych aut osobowych nawet do 15-20 proc. jeszcze w tym roku.

