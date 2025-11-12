Polacy tracą wiarę w ZUS. Coraz więcej osób odkłada na emeryturę

W sumie, w grupie 25-34 lat, odkładanie na emeryturę zadeklarowało 37 proc. badanych (wobec 26 proc. w 2022 r.), a w kolejnym przedziale wiekowym, 35-44 lat, odsetek ten wzrósł do 47 proc. z 36 proc. W grupie 45-54 lat liczba oszczędzających wzrosła do 41 proc. z 36 proc., a w najstarszej grupie (55+) – do 56 proc. z 45 proc.

"Najwięcej osób odkładających na emeryturę, 56 proc., jest w najstarszej grupie, 55+. Jednak w ciągu trzech lat znacznie przybyło ich wśród młodszych Polaków. W grupie 25-34 lat liczba oszczędzających od niedawna zwiększyła się niemal dwukrotnie, z 13 do 25 proc." – powiedział dyrektor odpowiedzialny za obszar oszczędności w ING Banku Śląskim Daniel Szewieczek, cytowany w komunikacie.

Kto odkłada na emeryturę?

Według ING, patrząc na status zawodowy, najwięcej oszczędzających na emeryturę jest wśród osób prowadzących działalność gospodarczą – łącznie 61 proc., co wynika prawdopodobnie z faktu, że podstawowa emerytura dla przedsiębiorców z ZUS jest niska, a równocześnie do tej grupy należy wielu zamożnych obywateli. Wśród ludzi aktywnych zawodowo najrzadziej odkładają osoby zatrudnione na umowę zlecenie – robi to 40 proc. z nich, o 10 pkt proc. mniej niż tych zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę oraz dzieło. Różnica może wynikać z tego, że zatrudnieni na umowie o dzieło mają świadomość, że nie mogą liczyć na ubezpieczenie społeczne, ocenił bank.

Na emeryturę oszczędza dwóch na trzech badanych żyjących w gospodarstwach o dochodach przekraczających 10 tys. zł netto miesięcznie. W gospodarstwach o dochodach między 5 a 10 tys. zł robi to jednak wciąż niemal połowa.

Badanie przeprowadzone na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej 1258 osób. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji: wrzesień 2025 r. Metoda: CAWI.

