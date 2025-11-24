Zmiany w terminach ferii zimowych. Resort Nowackiej tłumaczy się

Najwięcej emocji wzbudziła decyzja o zmniejszeniu liczby tur z czterech do trzech. Rodzice obawiają się tłoku na stokach, wyższych cen i trudniejszej dostępności noclegów. Resort Barbary Nowackiej przedstawił jednak szczegółowe wyjaśnienia.

"Chcemy równomiernie rozłożyć ruch turystyczny"

Jak poinformowała rzecznik MEN, Ewelina Gorczyca, nowy harmonogram ma poprawić organizację zimowego wypoczynku w skali kraju. "Zmiana ma na celu bardziej równomierne rozłożenie ruchu turystycznego w czasie przerwy zimowej oraz lepsze wykorzystanie bazy wypoczynkowej. W praktyce oznacza to ograniczenie sytuacji, w których w kolejnych weekendach dochodziło do nadmiernego natężenia ruchu w górach i na głównych trasach dojazdowych" – przekazała.

Resort podkreśla, że długość ferii pozostaje taka sama, a ich podział opracowano z uwzględnieniem liczby uczniów w poszczególnych województwach.

Terminy muszą być ogłaszane z wyprzedzeniem

W odpowiedzi na pytania dotyczące momentu ogłoszenia nowych terminów, rzecznik resortu odniosła się do obowiązujących przepisów: "Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji ferie muszą trwać dwa tygodnie i odbywać się między połową stycznia a końcem lutego. Terminy dla poszczególnych województw ogłasza się nie później niż dwa lata wcześniej" – wyjaśniło MEN.

Jak dodała, takie wyprzedzenie jest konieczne, by szkoły i rodziny mogły odpowiednio zaplanować rok szkolny oraz zimowy wypoczynek. MEN utrzymuje, że nowy podział na trzy tury jest bardziej efektywny i pozwoli uniknąć kumulacji ruchu turystycznego, która regularnie powodowała problemy w poprzednich latach. Choć wątpliwości rodziców nie brakuje, resort przekonuje, że decyzja została podjęta po analizie danych i konsultacjach z wojewodami oraz kuratorami oświaty.

Nowe terminy ferii 2026 i 2027

Rok szkolny 2025/2026:

19 stycznia – 1 lutego 2026: Mazowieckie, Pomorskie, Podlaskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie

2 lutego – 15 lutego 2026: Dolnośląskie, Kujawsko-Pomorskie, Łódzkie, Zachodniopomorskie, Małopolskie, Opolskie

16 lutego – 1 marca 2026: Podkarpackie, Lubelskie, Wielkopolskie, Lubuskie, Śląskie

Rok szkolny 2026/2027:

18 stycznia – 31 stycznia 2027: Podkarpackie, Podlaskie, Dolnośląskie, Łódzkie, Śląskie, Opolskie

1 lutego – 14 lutego 2027: Mazowieckie, Pomorskie, Świętokrzyskie, Lubelskie

15 lutego – 28 lutego 2027: Lubuskie, Kujawsko-Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie, Małopolskie

Czytaj też:

Szkoła ma ukraść nam dzieci. MEN nie rezygnuje z niebezpiecznych planówCzytaj też:

Nowacka szykuje rewolucję w polskiej edukacji. "Szkoła realnie przestanie uczyć"