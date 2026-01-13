Miliardy z SAFE opóźnione? "Polska ma się znaleźć dopiero w drugiej grupie"

SAFE to instrument finansowy, który ma na celu wzmocnienie obronności państw członkowskich Unii Europejskiej. Przewiduje łącznie 150 mld euro wsparcia, przede wszystkim w postaci nisko oprocentowanych pożyczek. Środki będą przeznaczone m.in. na zakupy sprzętu wojskowego, zwłaszcza produkowanego w Europie.

W ramach unijnego programu premiowane mają być projekty prowadzone wspólnie przez dwa lub więcej państw, choć możliwe będzie też finansowanie zakupów tylko dla jednego kraju. O pieniądze wnioskuje 19 państw.

Polska złożyła wniosek o dofinansowanie 139 projektów na łączną kwotę 43,7 mld euro. Tym samym nasz kraj stałby się największym beneficjentem tego programu pożyczkowego. Projekty związane są z domeną wojskową, cyberbezpieczeństwem, a także infrastrukturą (np. budowa dróg przygranicznych). Mowa jest również o wzmocnieniu Straży Granicznej i policji w związku z pracami w ramach Tarczy Wschód. Rząd zapowiedział, że 89 proc. z unijnych funduszy zainwestowane zostanie w krajowy przemysł zbrojeniowy.

Środki na zbrojenia dla Polski będą opóźnione

Jak ustaliła korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon, Komisja Europejska zamierza wstępnie zatwierdzić w tym tygodniu pierwszą grupę wniosków unijnych krajów o środki z programu SAFE na dozbrojenie. W tej grupie nie ma Polski. "Jesteśmy obecnie na finiszu negocjacji, natomiast część krajów już je zakończyła. Polska ma się znaleźć dopiero w drugiej grupie" – czytamy.

Jeden z unijnych dyplomatów przekonuje, że "chodzi o objętość polskiego planu". – O wiele dłuższe i żmudniejsze są negocjacje planu, który ma 300 stron niż planu, który ma 50 stron – powiedział. Podczas negocjacji Polska musiała na wniosek KE "podmienić" dwa projekty autorstwa MSWiA. Bruksela uznała bowiem, że nie mają wystarczającego komponentu obronnego i wojskowego.

Aktualny jest harmonogram akceptacji krajowych planów. Po zakończeniu wewnętrznej procedury KE, Rada Unii Europejskiej będzie miała cztery tygodnie na zatwierdzenie propozycji. Podpisanie umów planowane jest na marzec. Następnie na polskie konto ma wpłynąć 15-proc. zaliczka. Wypłaty z SAFE mają następować w transzach w kwietniu i październiku.

