Już ponad milion Polaków skorzystało z tego świadczenia. ZUS ujawnia

Od stycznia do 31 grudnia 2025 r. do ZUS-u wpłynęło 1 mln 156 tys. wniosków o rentę wdowią. Najwięcej w województwach śląskim, mazowieckim i wielkopolskim, a najmniej – w podlaskim, lubuskim i opolskim.

Od wejścia w życie przepisów, które pozwalają łączyć wypłatę własnego świadczenia z rentą rodzinną po zmarłym małżonku, z renty wdowiej skorzystało już ponad milion osób. Dzięki temu połączeniu świadczeń uprawnieni zyskali średnio 350,63 zł miesięcznie.

"Obsługa tzw. renty wdowiej była jednym z kluczowych zadań, jakie zrealizowaliśmy w ubiegłym roku To również bardzo istotne przedsięwzięcie z punktu widzenia polityki społecznej państwa, ponieważ nowe rozwiązanie bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo socjalne osób po stracie bliskich" – podkreślił ZUS w komunikacie.

Co składa się na rentę wdowią?

Renta wdowia nie jest odrębnym świadczeniem, lecz stanowi połączenie co najmniej dwóch świadczeń: własnego (np. emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy) oraz renty rodzinnej po zmarłym małżonku. To tzw. zbieg świadczeń.

Można otrzymywać 100 proc. własnego świadczenia i 15 proc. renty rodzinnej albo odwrotnie, przy czym renta rodzinna dla jednej osoby wynosi 85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby osobie zmarłej.

Oto kryteria przyznania renty wdowiej

Wniosek o rentę wdowią można złożyć w każdej chwili. Aby ją otrzymać, trzeba spełnić określone warunki:

kobieta musi ukończyć co najmniej 60 lat, a mężczyzna – 65 lat;

do dnia śmierci małżonka istniała wspólność małżeńska;

prawo do renty rodzinnej powstało nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat przez kobietę lub 60 lat przez mężczyznę;

osoba ubiegająca się o rentę wdowią nie zawarła ponownie związku małżeńskiego.

Świadczenie nie zostanie przyznane, jeśli choć jeden z warunków nie zostanie spełniony. Ponadto obowiązuje limit wysokości wypłaty – łączna kwota renty wdowiej nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury, czyli 5 636,73 zł brutto. Limit ten obowiązuje do 28 lutego 2026 r. Osoby, których własne świadczenie już przekracza ten limit, np. otrzymują emeryturę w wysokości 6 tys. zł brutto, nie uzyskają prawa do renty wdowiej.

Przełomowa zmiana od 2027 roku

Od 1 stycznia 2027 r. wysokość drugiego świadczenia wypłacanego w zbiegu zostanie z urzędu podwyższona do 25 proc. Zmiana nastąpi automatycznie – osoby pobierające świadczenie nie będą musiały składać żadnych wniosków. Trzeba jednak pamiętać, że więcej pieniędzy z tytułu renty wdowiej może oznaczać zmniejszenie bądź utratę niektórych świadczeń pomocniczych.

W zbiegu świadczeń może wystąpić kombinacja aż 145 różnych świadczeń. Proces przyznawania i wypłacania renty wdowiej jest zautomatyzowany w maksymalnym możliwym zakresie, czyli wszędzie tam, gdzie pozwalają na to przepisy i dostępność danych w systemach, a także pod warunkiem, że wniosek klienta jest kompletny. Równolegle do wypłat świadczeń ZUS wysyła także decyzje odmowne.

