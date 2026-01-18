Narzekajmy nadal!

Jest nią wieczna niezgoda na zadowolenie ze stanu obecnego, która zazwyczaj zachęca do naprawiania i poprawiania wszystkiego i wszędzie; rzecz jasna pod warunkiem, że nie skłania do popadnięcia w marazm, bo i to się niektórym czasami zdarza.

Dlaczego o tym piszę? Ano dlatego, że zapoznałem się z wynikami sondażu, z których wynika, iż zaledwie 16 proc. z nas ocenia obecną zamożność Polski na tyle wysoko, by mogła znaleźć się wśród 20 najbogatszych państw świata.