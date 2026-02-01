Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Stronnicy władzy nie boją się dzisiaj tego, że Szymon Hołownia porwie za sobą tłumy, tylko że przechwyci kontrolę nad większością sejmową i z tej pozycji będzie stawiał całej koalicji i Tuskowi warunki albo nawet że przejdzie na stronę PiS – pisze Rafał A. Ziemkiewicz w tekście “Hołownia kontratakuje”.

– Mam film „Hamnet” Chloé Zhao, który właśnie trafił do polskich kin, za dzieło sztuczne i pretensjonalne, choć czytam wszędzie, jakie jest oryginalne i intrygujące – stwierdza Piotr Gociek w artykule “Nie ten Szekspir”.

– Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Kanada, odmawiają pomniejszenia swojej roli. Państwa te były dotąd traktowane niczym książęta krwi w małej radzie królewskiej. Według planu prezydenta USA miałyby spaść do pozycji równych członków w większym parlamencie szlacheckim – zauważa Adam Wielomski w tekście “Projekt Trumpa – korzyść dla Polski”.

– Po zimowych igrzyskach olimpijskich w Sarajewie esbecy informowali o niewłaściwym ubiorze Barbary Kossowskiej, trenerki najlepszego w historii polskiego łyżwiarstwa figurowego zawodnika Grzegorza Filipowskiego. W jej przypadku chodziło o to, że w trakcie wywiadu dla Telewizji Polskiej miała na sobie koszulkę z napisem „USA” – pisze Grzegorz Majchrzak w tekście “Igrzyska pod nadzorem «smutnych panów»”.

– Dezercja, korupcja, nielegalny handel bronią. Armię ukraińską trawią liczne patologie. Heroizm i talent jednych żołnierzy oraz oficerów niweczone są przez innych. Mimo to Rosja wciąż nie jest w stanie osiągnąć swoich celów – stwierdza Maciej Pieczyński w artykule “Siły Zdemoralizowane Ukrainy”.

Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od 2 lutego 2026 r.

Do Rzeczy S.A. (wcześniej Orle Pióro S.A.) to konserwatywno-liberalny wydawca tygodnika „Do Rzeczy” oraz miesięcznika „Historia Do Rzeczy”, który od ponad dekady dostarcza czytelnikom rzetelne i niezależne treści publicystyczne, kontynuując tradycję wolnościowego i krytycznego dziennikarstwa. Publikacje te promują wartości konserwatywne, wolnorynkowe i patriotyczne, stanowiąc alternatywę dla mediów progresywnych.

Spółka konsekwentnie rozwija swoją ofertę publicystyczną i cyfrową, umacniając pozycję wiodącego medium konserwatywno-liberalnego w Polsce. Planowany debiut na rynku NewConnect w IV kwartale 2025 roku otworzy nowe możliwości rozwoju, obejmujące ekspansję w obszarze mediów cyfrowych, wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz dywersyfikację źródeł przychodów, co wzmocni jej stabilność i niezależność finansową.

Strategiczne cele spółki obejmują również rozwój telewizji internetowej, produkcję nowych formatów wideo i podcastów, intensyfikację działań na platformach społecznościowych oraz serwisach VOD. W planach jest także uruchomienie nowoczesnej platformy e-commerce, która umożliwi dystrybucję treści cyfrowych, produktów premium oraz wybranych instrumentów finansowych.

Dzięki tym działaniom Do Rzeczy S.A. dąży do dalszego umocnienia swojej pozycji jako najważniejszego medium konserwatywno-liberalnego w Polsce, zapewniając jednocześnie nowe możliwości rozwoju i zwiększenie niezależności finansowej.



