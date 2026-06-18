Śmiercionośna broń w Polsce. Zawarto ważną umowę

Chodzi o kaliber 155 mm z priorytetowym przeznaczeniem dla Sił Zbrojnych RP, podał Niewiadów PGM. Docelowy wolumen produkcji amunicji i prochowych ładunków miotających, przy wykorzystaniu francuskiej technologii zaadaptowanej do polskiej infrastruktury, ma osiągnąć 180 tysięcy sztuk rocznie. Umowa zakłada również możliwość szybkiego rozszerzenia współpracy o produkcję amunicji dalekiego zasięgu dla lekkiej artylerii 105 mm oraz nowoczesnej amunicji czołgowej 120 mm.

Długa weryfikacja polskiej spółki. "Nie był to łatwy proces"

"Podczas budowy Pierścienia Amunicyjnego już w marcu podpisaliśmy wstępne porozumienie z KNDS, w którym zadeklarowano zamiar rozwoju produkcji amunicji 155 mm w Polsce. Przez ostatnie miesiące francuski partner weryfikował nasze zdolności produkcyjne i organizacyjne oraz negocjowaliśmy szczegóły przyszłej współpracy. Nie był to łatwy proces w świetle postawionych przez nas warunków dla zakresu transferu technologii, wejścia na rynki trzecie i wyłączności. Efektem jest dzisiejsza umowa strategiczna, rozszerzająca produkcję zaawansowanej amunicji 155 mm w Polsce o modułowe ładunki miotające MCS. Jednocześnie porozumienie pozwala włączyć nowe obszary związane z nowoczesną amunicję czołgową 120 mm. Naszą intencją jest, aby testy na systemach AHS Krab i K9 Thunder rozpoczęły się w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Partnerstwo pozwala na bezpośrednie rozszerzenie potencjału wytwórczego Grupy Niewiadów oraz zintegrowanego ekosystemu funkcjonującego jako 'Pierścień Amunicyjny Niewiadów', czyli praktycznej implementacji 'local content'" – powiedział prezes Grupy Niewiadów Przemysław Kowalczuk, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z zawartym porozumieniem Grupa Niewiadów zapewni niezbędną infrastrukturę oraz zasoby do uruchomienia linii produkcyjnych, a także udostępni poligony do przeprowadzenia procesów kwalifikacji polonizowanych rozwiązań KNDS do wykorzystania w systemach Krab i K9. KNDS France przekaże natomiast licencje i technologie m.in. w zakresie produkcji pocisków oraz ładunków modułowych MCS na poziomie LAP. Francuski partner zapewni również wsparcie techniczne i personalne.

Znamy termin realizacji umowy

Zawarcie umowy ramowej dotyczącej produkcji i dostaw planowane jest przed końcem 2026 r., wskazano również.

Strony zadeklarowały ponadto chęć rozszerzenia współpracy o transfer technologii amunicji czołgowej 120 mm, artyleryjskiej 105 mm oraz moździerzowej 120 mm w następnym etapie implementacji zdolności.

"Porozumienie jest naturalnym rozwinięciem konsekwentnie realizowanej strategii, której celem jest budowa nowoczesnych zdolności produkcyjnych amunicji w Polsce. Warto dodać, że według sondaży produkcja uzbrojenia w kraju jest wspierana przez większość społeczeństwa. Implementacja francuskich rozwiązań umożliwi produkcję wielkokalibrowych pocisków i ładunków modułowych bazujących na technologii KNDS. To kluczowe rozwinięcie obecnie realizowanych inwestycji infrastrukturalnych i badawczych Grupy. Od strony wykonawczej, zgodnie z planem, realizowana jest budowa hal produkcyjnych w Niewiadowie. W III kw. tego roku będziemy gotowi do montażu linii produkcyjnych amunicji 155 mm, a z końcem roku do uruchomienia produkcji" – dodał prezes Niewiadów PGM Adam Januszko.

KNDS France to francuska spółka zbrojeniowa, należąca do europejskiej grupy KNDS i jeden z największych producentów uzbrojenia w Europie. Spółka projektuje i produkuje m.in. artylerię (np. haubice CAESAR), czołgi (np. Leclerc) i pojazdy opancerzone, a także amunicję. KNDS France działa również jako integrator systemów bojowych.

Niewiadów Polska Grupa Militarna powstała w wyniku połączenia Polskiej Grupy Militarnej z Grupą Niewiadów. W skład Grupy wchodzą spółki specjalizujące się m.in. w rozwoju systemów bezzałogowych (dronów), produktów podwójnego zastosowania (dual use), logistyki militarnej, nowoczesnych technologii dla wojska, kompleksowych usługach doradczych i szkoleniowych. Niewiadów PGM jest notowana na GPW od kwietnia 2026 r.

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