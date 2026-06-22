Tyle Polacy zarabiają w firmach. Jest zmiana

"W maju 2026 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było o 0,1 proc. niższe niż w kwietniu br. i o 0,9 proc. niższe niż w maju 2025 r." – czytamy w komunikacie.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w maju 2026 r. było niższe o 3,8 proc. niż w kwietniu br., natomiast w porównaniu z majem 2025 r. wzrosło nominalnie o 5,8 proc." – relacjonuje Główny Urząd Statystyczny.

Konsensus rynkowy przewidywał 6 proc. wzrostu r/r w przypadku płac i 0,9 proc. spadku r/r w przypadku zatrudnienia.

Zarobki Polaków według Głównego Urzędu Statystycznego. Nowe dane

Tymczasem przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej nominalnie wzrosło o 9,1 proc. r/r w 2025 r. i wyniosło 8 903,56 zł, poinformował Główny Urząd Statystyczny.

"Według danych wstępnych przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w Polsce w 2025 r. wyniosło 8 903,56 zł. W porównaniu z 2024 r. wzrosło nominalnie o 9,1 proc." – czytamy w komunikacie z 18 czerwca. "Według danych wstępnych przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2025 r. wyniosło 11 040,9 tys. etatów i pozostało na zbliżonym poziomie w stosunku do poprzedniego roku" – podkreślił Urząd.

W 2025 r. najwięcej etatów (22,5 proc.) było w sekcji Przetwórstwo przemysłowe. Względem 2024 r. przeciętne zatrudnienie zwiększyło się w większości sekcji, a największy wzrost miał miejsce w sekcji Pozostała działalność usługowa (o 3 proc.), Edukacja (o 2,1 proc.) oraz Obsługa rynku nieruchomości (o 2 proc.). Spadek przeciętnego zatrudnienia odnotowano w siedmiu sekcjach, z czego największy w sekcji Górnictwo i wydobywanie (o 3 proc.) oraz Handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 1,6 proc.), podał też GUS.

Czytaj też:

PiS proponuje "rewolucję w podatkach". Wiemy, skąd weźmie na to pieniądzeCzytaj też:

Rząd proponuje nowy podatek. "Łatanie dziury budżetowej"