Taniej naładujesz auto. Wakacyjna promocja

Wcześniej standardową stawką było 2,69 zł/kWh za ładowanie na szybkich stacjach DC.

W przypadku wolnego ładowania AC cena spadnie z 1,95 zł/kWh do 1,59 zł/kWh. Promocja obowiązuje od 26 czerwca od godz. 9:00 do 1 września do godz. 9:00.

Większy komfort dla kierowców "elektryków"

"Konsekwentnie rozbudowujemy sieć nowoczesnych hubów i stacji ładowania Orlen Charge, tak żeby kierowcy elektryków mogli planować podróże komfortowo i z jeszcze większą swobodą. Nasza wakacyjna promocja wpisuje się w potrzeby sezonu, w którym mobilność i wygoda w trasie mają szczególne znaczenie" – powiedział dyrektor wykonawczy ds. elektromobilności w Orlenie Krzysztof Kaczyński, cytowany w komunikacie.

Huby działają już m.in. w Nowym Dworze Gdańskim, Gorzowie Wielkopolskim i Szczecinie, a także przy ważnych trasach szybkiego ruchu – na Miejscach Obsługi Podróżnych Olsztynek Południe, Gruczno Zachód oraz Barnisław Północ i Południe. W ostatnim czasie do sieci dołączyły kolejne lokalizacje istotne dla podróżujących po kraju, w tym MOP Brzegi w województwie świętokrzyskim, MOP Morzęcino Zachód na Dolnym Śląsku oraz Stare Miasto w Wielkopolsce. Sieć uzupełniają szybkie stacje ładowania typu standalone w kolejnych miastach w całej Polsce.

Tyle punktów ładowania Orlen posiada w Polsce

Łącznie Orlen Charge obejmuje dziś ponad 1300 punktów ładowania, a do końca 2027 roku Orlen planuje uruchomienie kilkudziesięciu nowych hubów i ponad stu lokalizacji standalone.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 267,3 mld zł w 2025 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

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