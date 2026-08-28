Ujawniono wyniki kontroli w ZUS. Co stwierdziła PIP?

PIP prowadziła kontrolę do 31 lipca. Inspektorzy analizowali przestrzeganie przepisów prawa pracy w zakresie współpracy pracodawcy z organizacją związkową Związkowa Alternatywa w ZUS. Sprawdzili m.in. zasady pobierania i przekazywania składek członkowskich, współpracę przy działalności socjalnej prowadzonej w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz dialog społeczny dotyczący wynagrodzeń i sporu zbiorowego.

Państwowa Inspekcja Pracy, analizując status ZZZA w ZUS, nie zakwestionowała żadnych działań podejmowanych przez Zakład w tym obszarze.

Koniec kontroli w ZUS. Wnioski są jednoznaczne

Kontrola PIP w ZUS zakończyła się bez zastrzeżeń. W zakresie objętym kontrolą Państwowa Inspekcja Pracy nie stwierdziła naruszenia przepisów. PIP nie wydała wobec ZUS żadnych decyzji administracyjnych ani poleceń. Nie wskazała również działań naprawczych, które wymagałyby wdrożenia przez pracodawcę.

"Wynik kontroli potwierdza, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi współpracę ze związkami zawodowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dotyczy to zarówno kwestii związanych z działalnością socjalną, jak i dialogu społecznego w sprawach pracowniczych" – przekazał ZUS w komunikacie.

ZUS zatrudnia ponad 43 tys. pracowników i należy do największych pracodawców w Polsce. Kontrola w Zakładzie odbywała się na wniosek ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk. Wniosek ten został złożony w maju, a przyczyną interwencji były doniesienia Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa o możliwych nieprawidłowościach.

Na stronie internetowej ZUS, na liście organizacji związkowych działających w Zakładzie jest m.in. Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Według opisu, organizacja powstała "w związku z uchwałą zebrania założycielskiego z dnia 8 maja 2026 r.".

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