Więcej pieniędzy na pensje w Sejmie. Wzrost o niemal 18 proc.

To jeden z największych wzrostów wśród instytucji państwowych – wynika z wyliczeń "Rzeczpospolitej".

Kancelaria Sejmu mocno powyżej średniej

W całej państwowej sferze budżetowej tempo wzrostu wydatków na wynagrodzenia wyraźnie spada. Na pensje w państwowych jednostkach budżetowych zaplanowano na 2027 r. 96,4 mld zł, wobec 91,76 mld zł rok wcześniej. Oznacza to wzrost o 5,1 proc. Jeszcze wolniej mają rosnąć wydatki na pracowników objętych ustawą o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, czyli m.in. administrację i służby mundurowe. Na ten cel przewidziano 82,78 mld zł, o około 4,8 proc. więcej niż rok wcześniej.

Z zestawienia opisywanego przez "Rzeczpospolitą" wynika, że w większości urzędów i jednostek budżetowych fundusz płac zwiększy się o 3–4 proc. Kancelaria Sejmu będzie pod tym względem jednym z wyjątków. Jej wydatki na wynagrodzenia mogą wzrosnąć o 17,7 proc. Jeszcze wyższą dynamikę przewidziano w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, gdzie wzrost przekroczy 19 proc. W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego fundusz płac ma zwiększyć się o 16,2 proc. Powyżej średniej znajdą się także ochrona zdrowia ze wzrostem o 9,3 proc., obrona narodowa – o 6,8 proc. oraz sprawy zagraniczne – o 6,3 proc.

W całej budżetówce wzrost najwolniejszy od 2018 r.

Wzrosty w części instytucji przypadają na okres wyraźnego hamowania wydatków płacowych w całej budżetówce. Jak wylicza "Rzeczpospolita", w 2023 r. wydatki na wynagrodzenia pracowników objętych ustawowymi regulacjami zwiększyły się o 15 proc., w 2024 r. o 24 proc., a w 2025 r. o 12 proc.

W 2026 r. wzrost ma wynieść 6 proc., a w 2027 r. już 4,8 proc. Będzie to najniższa dynamika od 2018 r., kiedy wyniosła 3 proc. Rząd przyjął na przyszły rok średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie 103 proc. W przypadku sędziów i prokuratorów wzrost podstawy wynagrodzenia ma wynieść 5,54 proc.

Prawie 9 tys. dodatkowych etatów

Na wzrost wydatków wpłynie również większe zatrudnienie. Z danych przytaczanych przez "Rzeczpospolitą" wynika, że w 2027 r. przewidziano netto około 8,9 tys. dodatkowych etatów.

Najwięcej z nich przypadnie na wojsko. Zaplanowano 7565 nowych etatów dla żołnierzy zawodowych, których koszt ma wynieść 872,7 mln zł. Kolejne 900 etatów ma powstać w sądach powszechnych.