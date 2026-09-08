Miała zakończyć chaos w mediach publicznych. Ustawa ugrzęzła między resortami

Jedną z nierozstrzygniętych kwestii pozostaje finansowanie mediów publicznych. Projekt przewiduje na ten cel co najmniej 2,5 mld zł rocznie z budżetu państwa.

Projekt nadal w Stałym Komitecie Rady Ministrów

Wirtualne Media podały we wtorek, że przez ostatni miesiąc próbowały ustalić, na jakim etapie znajdują się prace nad ustawą. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów odesłała redakcję do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Takiej samej odpowiedzi udzieliła Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

KRRiT poinformowała również Wirtualne Media, że przekazała resortowi kultury swoje uwagi do projektu, ale nie zostały one uwzględnione. Rzecznik MKiDN Piotr Jędrzejowski przekazał portalowi, że projekt znajduje się obecnie na etapie prac Stałego Komitetu Rady Ministrów. W czerwcu został przyjęty przez Komitet do Spraw Europejskich. Nie ma terminu skierowania projektu do Sejmu.

2,5 mld zł rocznie na media publiczne

Projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw, został przedstawiony przez Ministerstwo Kultury w grudniu 2025 roku. Zakłada on m.in. finansowanie telewizji publicznej bezpośrednio z budżetu państwa w wysokości co najmniej 2,5 mld zł rocznie. Przewiduje również maksymalny limit wydatków na media publiczne w latach 2027–2036. W projekcie znalazły się także rezygnacja z abonamentu radiowo-telewizyjnego, likwidacja Rady Mediów Narodowych oraz zmiany dotyczące KRRiT. Liczba członków Rady miałaby wzrosnąć z pięciu do dziewięciu.

Wirtualne Media zwróciły się do Ministerstwa Finansów i Gospodarki z pytaniem o finansowanie mediów publicznych kwotą 2,5 mld zł rocznie. Resort odesłał redakcję do swojego stanowiska z 29 grudnia 2025 roku. Ministerstwo Finansów krytycznie oceniło w nim zaproponowany sposób finansowania reformy. Chodzi o kwotę, jaką państwo musiałoby wykładać na funkcjonowanie mediów publicznych oraz to, że projekt nie określa konkretnego źródła finansowania nowych wydatków.

W czerwcu ustawa miała trafić do prezydenta w lipcu

16 czerwca Press.pl informował o zapowiedzi przyspieszenia prac nad projektem. Podczas Forum Przyszłości Mediów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mówił o tym prof. Tadeusz Kowalski, członek KRRiT. – To przyspieszenie ma nastąpić w lipcu i pod koniec lipca ustawa ma trafić do podpisu – mówił Kowalski, powołując się – jak zaznaczał Press.pl – na własne informacje.

Członek KRRiT mówił również o rozwiązaniach dotyczących władz mediów publicznych, rad programowych i relacji między poszczególnymi organami. – To prawo, jakkolwiek niedoskonałe, stanowi istotny postęp zarówno z punktu widzenia organizacji pozarządowych, jak i z punktu widzenia wewnętrznej organizacji mediów – mówił Kowalski, cytowany przez Press.pl.

Według niego wejście ustawy w życie pozwoliłoby również zakończyć stan likwidacji mediów publicznych.