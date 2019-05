Wiadomo na kogo zagłosuje Zbigniew Ziobro

– Ufam, że minister Kaleta w nadchodzących wyborach do PE będzie tym, który znajdzie się wśród wybranych przez mieszkańców Warszawy i całego okręgu. Chciałbym gorąco zaapelować do wszystkich, którzy w wyborach do PE będą oddawać głos w okręgu warszawskim, aby zechcieli oddawać głos właśnie przy nazwisku Sebastiana Kalety. Uważam, że to bardzo dobry wybór, dlatego że Kaleta jest młodym wybijającym się prawnikiem, adwokatem, doświadczonym już człowiekiem w wymiarze społecznym. Miałem okazję przekonać się o jego bardzo wysokich kwalifikacjach prawniczych i wiedzy w obszarze też prawa międzynarodowego, unijnego, w ramach niezwykle intensywnej współpracy – przekonywał minister Ziobro podczas konferencji w Warszawie.

Szef resortu sprawiedliwości podkreślił osiągnięcia Kalety w komisji weryfikacyjnej oraz przyznał, że młody polityk inspirował go, aby powołać Muzeum Żołnierzy Wyklętych.

Ziobro podkreślił ponadto, że Polska potrzebuje w parlamencie europejskim profesjonalistów, którzy mają kompetencje umożliwiające skuteczną walkę o polskie interesy.

– Sebastian Kaleta to człowiek skuteczny, kompetentny i który znakomicie będzie reprezentował tak region, miasto stołeczne, ale i Polskę w PE, gdzie też przecież toczy się bój o to, czy będziemy mogli realizować, w jakim zakresie będzeimy mogli tak potrzebną Polsce reformę systemu sprawiedliwości i ten człowiek w tej sprawie może być wielkim atutem Polski. Mam nadzieję, że to się ziści i trzymam kciuki za pana. Sam będę na pana głosował – zapewnił Ziobro.