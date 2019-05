Konfederacja domaga się odwołania Mosbacher

– Ostatnie wypowiedzi wysokich przedstawicieli ambasady USA w Polsce są absolutnie niedopuszczalne. Nie może być tak w relacjach dyplomatycznych, że ambasada wybiera sobie siłę polityczną, na którą gra przed wyborami! To woła o pomstę do nieba – powiedziała Kaja Godek, która ubiega się o mandat w PE z list Konfederacji. – Wzywamy Pana Prezydenta Donalda Trumpa o zmianę ambasadora w Polsce. Pani Georgetta Mosbacher powinna wrócić do Stanów Zjednoczonych po jej ingerencji w wewnętrzne sprawy naszej Ojczyzny – poinformowała działaczka pro-life.

Krzysztof Bosak, również kandydat do Parlamentu Europejskiego, wskazał: – W pierwszym piśmie wzywamy PKW do stanowczej reakcji na wpis Pani Ambasador, tak aby proces wyborczy w Polsce nie był naruszany. W drugim apelujemy do Prezydenta Trumpa, aby nie czynić relacji polsko-amerykańskich zakładnikiem żądań pewnych środowisk żydowskich.

– Jeżeli chcemy by inni nas szanowali, to sami siebie musimy szanować! Żebyśmy byli szanowani przez panią Mosbacher albo premiera Izraela Benjamina Netanjahu sami musimy siebie szanować i reagować na zachowania jak ten tweet szybko, konkretnie i zdecydowanie. Adresujemy list do prezydenta Donalda Trump, bo on także był atakowany za to, że jest skrajną prawicą i agentem Putina, a chciał realizować interesy Ameryki. Tak samo my chcemy realizować interesy Polski. Apelujemy, by politycy PiS także to robili – mówił poseł Jakub Kulesza. wiceprezes partii Wolność.

Georgette Mosbacher w ubiegłym tygodniu na Twitterze zamieściła kontrowersyjny wpis, w którym odniosła się wprost do działań Konfederacji w zakresie tzw. Just Act. "Informacje przekazywane w kampanii Konfederacji są rażąco nieprawdziwe (...) Mowa nienawiści przedstawicieli skrajnych organizacji nie zakłóci relacji między sojusznikami" – stwierdziła ambasador Stanów Zjednoczonych.

