Konfederacja apeluje do rządu: Zakończcie negocjacje ws. roszczeń żydowskich

– Pytam rząd, czy delegacja z Izraela spotkała się z przedstawicielami polskiego rządu ws. roszczeń żydowskich? Dlaczego komunikat rządu był inny? Jaki był temat rozmów? Czy rozmawialiście państwo o roszczeniach żydowskich i jakie było stanowisko rządu w tej kwestii? W imieniu Konfederacji składam interpelację w tej sprawie – stwierdził Robert Winnicki na konferencji prasowej.

Politycy Konfederacji twierdzą, że rząd w rzeczywistości prowadzi negocjacje z Izraelem ws. roszczeń. "Wizyta delegacji rządu izraelskiego w Polsce to kolejny etap rozmów" – przekonują.

Przedstawiciele Konfederacji zwrócili się z apelem do wyborców PiS i konserwatystów. – Głosujcie na Konfederację. To jedyna szansa, by uchronić naszą Ojczyznę przed tęczową rewolucją i roszczeniami żydowskimi – wskazał Krzysztof Kasprzak, działacz pro-life startujący z list ugrupowania. Politycy dodali, że nie pozwolą na wypłatę "ani złotówki" i nie będą prowadzić żadnych negocjacji w tej sprawie. – Z takim PiS-em nie widzę szans na koalicję. Apelujemy jednak do wielu porządnych i uczciwych działaczy i wyborców PiS: wywrzyjcie nacisk na swoją partię i w wyborach do PE zagłosujcie na Konfederację – podsumował Winnicki.