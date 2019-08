PiS traci samodzielną większość. Zaskakujący sondaż dla oko.press

Na Koalicję Obywatelską chce głosować 28 proc. respondentów. Na trzecim miejscu w sondażu uplasowała się Lewica – SLD, Wiosna i Razem. Chce na nią głosować 13 proc. ankietowanych. Na granicy progu wyborczego znalazło się PSL (oraz Kukiz’15) i Konfederacja - ugrupowania cieszą się poparciem 5 proc. respondentów.

"Trzy siły opozycyjne zbierają razem 46 proc., ale daje to w sumie tylko 218 mandatów, czyli mniej niż dostaje PiS (229), choć popiera go mniej wyborców. Tak działa premia dla silniejszych partii z tytułu głosów oddanych na partie, które nie weszły do sondażowego Sejmu. Tych »zmarnowanych głosów« było zresztą w sondażu IPSOS stosunkowo niewiele (8 proc.), dwa razy mniej niż w wyborach 2015" – tłumaczy swoim czytelnikom oko.press.

Z symulacji wynika, że PiS w nowym Sejmie zdobyłoby 229 mandatów. Oznacza to, że do samodzielnej większości partii Jarosława Kaczyńskiego zabrakłoby dwóch posłów. Koalicja Obywatelska zdobyłaby 150 mandatów, Lewica – 57, Koalicja Polska – 11, a Konfederacja – 12.

"Można więc ostrożnie powiedzieć, że wariant trzech sił nie jest dla opozycji gorszy niż dwóch, przynajmniej gdy chodzi o głosy, a pewnie nawet lepszy. W przeliczeniu na mandaty opozycja traci jednak przewagę i musi uciułać jeszcze kilka punktów (...) Opozycji brakuje 13 głosów i nie ma skąd ich wziąć, bo sojusz z Korwinem i nacjonalistami nie jest możliwy" – analizuje portal.

"Nie kwestionuję wyników poparcia dla poszczególnych partii. Natomiast podział mandatów jest mocno naciągany. Ku pokrzepieniu serc redakcji i odwiedzających oko.press" – ocenił z kolei socjolog Marcin Palade, który zajmuje się sondażami.





Sondaż IPSOS dla OKO.press przeprowadzono w dniach 26-28 sierpnia 2019 r. metodą CATI (telefonicznie) na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1006 osób.