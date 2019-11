„Prawo i pamięć”. Pobierz wyjątkowy dodatek „Do Rzeczy”

„Oto kto inny wykupił polskie kupony, korzystając z półwiecza oddzielenia PRL żelazną kurtyną oraz ćwierćwiecza „polityki wstydu” w III RP, i cynicznie gra nimi na międzynarodowej giełdzie idei i tradycji. No cóż, trzeba to zjawisko pokazywać i skutecznie z nim walczyć. O tym staraliśmy się napisać w IV części naszego cyklu” – pisze Maciej Rosalak. Zachęcamy do pobrania specjalnego dodatku z najnowszego numeru „Do Rzeczy”.

Specjalny dodatek "Do Rzeczy" "Prawo i pamięć":