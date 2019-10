Zgwałcił 13-miesięczną dziewczynkę? 22-latek z Łomży z zarzutami

22-latek w minony weekend opiekował się dzieckiem swojej kuzynki. Kiedy rodzice wrócili do domu z pracy, stan ich córki na tyle ich zaniepokoił, że postanowili zgłosić się do szpitala w Łomży. 13-miesięczna dziewczynka miała obrażenia głowy, kończyn i miejsc intymnych. Z nieoficjalnych ustaleń RMF FM wynika, że mogła być przypalana papierosami. Lekarze natychmiast podjęłi decyzję o zawiadomieniu policji, a także przetransportowaniu dziecka do Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Życie dziewczynki nie jest zagrożone.

Mężczna został zatrzymany przez policję. Jego przesłuchanie było możliwe dopiero wczoraj, ponieważ w chwili zatrzymania był pod wpływem alkoholu. 22-latek usłyszał zarzut z art. 197 k.k. – zgwałcenia lub wymuszenia czynności seksualnej. Prokuratura wnioskuje o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci 3-miesięcznego aresztu. Dziś sąd podejmie w tej sprawie decyzję.

Czytaj także:

Białystok: 13-miesięczne dziecko z obrażeniami głowy i okolic intymnych trafiło do szpitala