Tusk z najwyższą emeryturą w Polsce? Kwota robi wrażenie

Jak wynika z wyliczeń „Super Expressu”, przyszła emerytura Donalda Tuska robi wrażenie. Polityk sprawując stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej otrzymuje imponującą pensję w wysokości 105 tys. zł. miesięcznie. Kiedy więc Tusk zakończy pracę w Radzie Europejskiej będzie mu przysługiwać europejska emerytura w wysokości 21 tys. zł. miesięcznie, a do tego emerytura krajowa, co w sumie daje ok. 30 tys. zł. miesięcznie.

Jak wynika z wyliczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla tygodnika „Polityka”, obecnie najwyższą emeryturę (powyżej 15 tys. zł. miesięcznie) otrzymuje zaledwie kilkanaście osób w Polsce. Najwyższa wypłacana obecnie przez ZUS emerytura wynosi 22,4 tys. miesięcznie.