"Uspokajające gesty". "Rz": To nowa taktyka Kaczyńskiego

Nominacje dla Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza do Trybunału Konstytucyjnego oraz wybór Antoniego Macierewicza na marszałka seniora to elementy nowej taktyki Jarosława Kaczyńskiego - twierdzi "Rzeczpospolita". "To ruchy mające umocnić PiS wśród najtwardszego prawicowego elektoratu" - czytamy.

Michał Szułdrzyński pisze na łamach "Rzeczpospolitej", że po październikowych wyborach parlamentarnych prezes PiS Jarosław Kaczyński miał mieć pretensje do partyjnych ekspertów, że nie przewidzieli dobrego wyniku Konfederacji. W Prawie i Sprawiedliwości było raczej powszechne przekonanie, iż formacja ta - podobnie jak w wyborach do PE - nie przekroczy progu wyborczego. Jaką taktykę obrał w związku ze zmianą sytuacji politycznej Jarosław Kaczyński. Choć PiS chce maszerować ku centrum, to dla twardego prawicowego elektoratu partia przygotowała szereg "uspokajających" gestów – twierdzi dziennikarz "Rzeczpospolitej". Takimi właśnie mają być nominacje dla Pawłowicz i Piotrowicza do TK oraz wybór Antoniego Macierewicza na marszałka seniora. "Rola Antoniego Macierewicza skończy się na płomiennym przemówieniu, a Trybunał Konstytucyjny za prezesury Julii Przyłębskiej przestał pełnić istotną funkcję w państwie" – wskazuje Michał Szułdrzyński.