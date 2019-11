Znamy nowy skład rządu. Kaczyński: To kontynuacja dobrej zmiany

O godzinie 16 w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości na Nowogrodzkiej rozpoczęło się spotkanie Komitetu Politycznego PiS, na którym zatwierdzono ustalenia dotyczące kształtu nowego rządu.

– Rząd ma charakter w wielkiej mierze kontynuacyjny. To jest kontynuacja dobrej zmiany. Chcemy w ciągu tych czterech lat rządów, które nas czekają przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi, zrobić wszystko by sytuacja Polaków za cztery lata była lepsza i to pod każdym względem lepsza niż dzisiaj – mówił prezes PiS podczas konferencji prasowej w siedzibie partii na Nowogrodzkiej.

– Chcemy dokonać postępu i odeprzeć niebezpieczeństwa, które mogą się pojawić, na przykład związane z możliwym, poważniejszym spowolnieniem gospodarczym, bo nie chcę używać słowa kryzys, ale to spowolnienie rzeczywiście w tej chwili następuje. Też mamy plany, aby skutki tego spowolnienia były żadne albo w każdym razie minimalne – dodał prezes PiS.