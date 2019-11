Wrocław: Będą doniesienia do prokuratury ws. słów Jacka Międlara

Jacek Międlar był jednym z organizatorów wrocławskiego Marszu Niepodległości. Pierwsze z zawiadomień do prokuratury dotyczy jego przemówienia wygłoszonego tuż przed pochodem. – Jacek Międlar nawoływał do nienawiści do narodu żydowskiego, mówiąc o tchórzliwych i niewdzięcznych Żydach – twierdzi w rozmowie z Onetem Bartłomiej Ciążyński, doradca społeczny prezydenta Wrocławia ds. tolerancji i przeciwdziałania ksenofobii.

Drugie zawiadomienie ma związek z artykułem, jaki ukazał się kilka dni temu na portalu wprawo.pl, prowadzonym przez Międlara. Ciążyński uważa, że publikacja jest pochwałą Holokaustu i nawoływaniem do wojny. Współpracownik prezydenta Sutryka wyjaśnił też, czego dotyczy trzeci wniosek - były ksiądz miał bowiem wzywać do linczu na urzędnikach.

Marsz narodowców we Wrocławiu został rozwiązany przez prezydenta miasta, który argumentował swoją decyzję "mową nienawiści" i odpaleniem rac. Między uczestnikami marszu i policją doszło do starć i zamieszek.

Międlar tymczasem zapowiada odwołanie od decyzji o rozwiązaniu marszu. "Posłów szanujących wolność obywateli będziemy prosić o interwencję w Sejmie" – można przeczytać w specjalnym oświadczeniu Jacka Międlara.

"O całej sprawie, a zwłaszcza narażeniu na utratę zdrowia i życia setek Polaków, w tym kobiet z dziećmi oraz osób starszych, zostanie poinformowany minister spraw wewnętrznych i administracji oraz rzecznik praw obywatelskich" – zapewnia były ksiądz.