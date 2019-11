Warszawa: Będą drastyczne podwyżki opłat za wywóz śmieci

Taryfy za wywóz śmieci mają być zależne od wielkości mieszkania. – To przez fatalne przepisy przygotowane przez rząd i chaos na rynku gospodarowania odpadami – w ten sposób drastyczne podwyżki cen wywozu tłumaczy zastępca prezydenta Warszawy, Michał Olszewski.

Najwięcej za wywóz śmieci zapłacą osoby mieszkające samotnie w jednorodzinnych domach, lub mieszkaniach liczących ponad 120 metrów kwadratowych. Za odbiór opadów z takiego miejsca zamieszkania, niezależnie od liczby domowników, trzeba będzie zapłacić aż 125 złotych. Im większe mieszkania, tym stawka rośnie. 1,20 złotych zapłacimy za metr, jeśli nasze mieszkanie ma do 60 metrów kwadratowych. Jeśli mieszkanie ma powierzchnię między 60 a 120 m2, to za każdy dodatkowy metr zapłacimy jeszcze 88 groszy. Za wywóz śmieci z mieszkania o metrażu powyżej 120 metrów kwadratowych zapłacimy kolejne 56 groszy za każdy dodatkowy metr. Rodzina w 80-metrowym mieszkaniu zapłaci więc już 89 złotych. Teraz płaci 37 złotych.

Zdaniem wiceprezydenta Warszawy Michała Olszewskiego, winę za skok opłat ponosi rząd. – Czas tanich śmieci - tak jak zapowiedział rząd PiS-u - się kończy – stwierdził. Jak dodał, mniejsze opłaty za wywóz śmieci zapłacą firmy.

Wczoraj władze Warszawy ogłosiły listę cięć w wydatkach. W związku z obiecaną przez rząd obniżką podatków oraz niedoszacowaną subwencją oświatową szykuje się ogromna dziura w budżecie stolicy. Do końca kadencji samorządowej Warszawa straci nawet 4,5 mld zł. Władze miasta ogłosiły, że z tego powodu wiele inwestycji zostanie wstrzymanych. Mieszkańcy stolicy będą musieli dłużej poczekać na czołowe inwestycje budowlane. Zaliczają się do nich obwodnica Śródmiejska i Trasa Świętokrzyska, które zostają zawieszone. Odłożona w czasie zostanie też budowa Teatru TR Warszawa przed Pałacem Kultury oraz Symfonii Varsovia. Dodatkowo zamrożone mają zostać wydatki na sport i kulturę. Nie będzie również remontów szkół poza tymi absolutnie koniecznymi. Według Rafała Trzaskowskiego za to też odpowiedzialny jest rząd, a deficyt budżetowy w stolicy wynika m. in. z obniżki podatków.