Rzeczniczka RAZEM: Płeć rodziców nie ma znaczenia, ważne żeby...

Dorota Olko została zapytana przez dziennikarza o to jak powinna wyglądać rodzina. – Są różne rodziny. Standardem powinno, że dziecko powinno być bezpiecznie – mówiła rzeczniczka RAZEM.

– Dzisiaj są ośrodki adopcyjne, które bardzo wnikliwie sprawdzają pary, które się o dzieci starają. Myślę, że to one są najlepiej wykwalifikowanymi służbami, przygotowanymi do tego, by te rodziny sprawdzić – mówiła Olko.

Na kolejne pytanie prowadzącego, czy rodzina składająca się z dwóch osób tej samej płci powinna być standardem, Olko odpowiedziała: „To, czy dziecko będzie bezpieczne, czy będzie miało zapewniony byt i będzie się rozwijać jest niezależne od tego, jakiej płci są rodzice, czy jest tylko jedno czy dwójka rodziców”.